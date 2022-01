https://cz.sputniknews.com/20220121/mzv-rf-vzkazuje-ignorovani-ruskych-pozadavku-ohledne-bezpecnosti-ze-strany-usa-bude-mit-nasledky-17300290.html

MZV RF vzkazuje: Ignorování ruských požadavků ohledně bezpečnosti ze strany USA bude mít následky

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl americkému ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi na jednáních v Ženevě, že další ignorování požadavků Moskvy... 21.01.2022

2022-01-21T20:30+0100

2022-01-21T20:30+0100

2022-01-21T20:30+0100

Vedoucí představitelé diplomacií se v pátek sešli v Ženevě. Lavrov označil rozhovor za užitečný a upřímný a americký ministr zahraničí přislíbil, že příští týden poskytne písemnou odpověď na návrhy bezpečnostních záruk.V prohlášení ministerstva zahraničí se zdůrazňuje, že obavy Moskvy souvisejí především s pokračujícím vojenským ovládnutím ukrajinského území ze strany Spojených států a jejich spojenců v NATO v souvislosti s rozsáhlým rozmístěním aliančních sil a prostředků v blízkosti ruských hranic.Upozorňuje se, že tomu lze předejít, pokud Washington kladně zareaguje na návrhy dohod o bezpečnostních zárukách.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Ve středu 12. ledna se konalo v Bruselu zasedání Rady Rusko-NATO. Schůzka byla pokračováním v jednání o zárukách bezpečnosti mezi Ruskem a USA, které se konalo 9. a 10. ledna v Ženevě.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

