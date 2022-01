https://cz.sputniknews.com/20220121/mzv-rf-zareagovalo-na-slova-stoltenberga-bezostysny-pokus-o-vmesovani-do-politiky-finska-a-svedska-17291988.html

MZV RF zareagovalo na slova Stoltenberga: Bezostyšný pokus o vměšování do politiky Finska a Švédska

Vyjádření generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o připravenosti přijmout do NATO Finsko a Švédsko je bezostyšným pokusem vyvíjet tlak na státy, které... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Stoltenberg dříve uvedl, že Švédsko a Finsko v mnoha ohledech odpovídají obranným standardům NATO, a v případě jejich odpovídajícího politického rozhodnutí by se tyto země mohly rychle připojit k NATO. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve uvedl, že Moskva respektuje suverenitu Finska a Švédska, ale nerespektují ji ti, kteří chtějí vyprovokovat vstup těchto zemí do NATO.Na ministerstvu mají za to, že v současné „turbulentní době je pro státy neblokový stav tím nejefektivnějším způsobem, jak zajistit svoji bezpečnost“.Ruský návrh bezpečnostních záruk také zahrnuje stažení sil NATO z Bulharska a Rumunska, které se k alianci připojily po roce 1997. Jedna z otázek se totiž týkala toho, co znamenají ruské požadavky pro Rumunsko a Bulharsko.„Jeden z oporných elementů našich iniciativ, který jste zmínili, je záměrně formulován velmi jasně a nedává prostor ke dvojímu výkladu. Jedná se o stažení cizích sil, techniky a zbraní i jiné kroky s cílem návratu ke konfiguraci z roku 1997 na území zemí, které nebyly členy NATO v uvedeném datu. K takovým patří i Bulharsko a Rumunsko,“ uvádí ruský resort zahraničí.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

