Na Slovensku představili nový průzkum. Preference voličů se změnily, kdo by vyhrál volby?

Na Slovensku představili nový průzkum. Preference voličů se změnily, kdo by vyhrál volby?

Kdyby se volby do parlamentu na Slovensku konaly v lednu, vyhrálo by je hnutí Hlas-SD se ziskem 18 procent. Za ním by s 14,2 procenty hlasů skončilo hnutí SaS... 21.01.2022

2022-01-21T09:06+0100

2022-01-21T09:06+0100

2022-01-21T09:06+0100

Údaje agentura sbírala telefonicky od 10. ledna do 17. ledna. Co se týče podpory hnutí ministra financí Igora Matoviče, to by podle průzkumu podpořilo 9,3 procenta voličů. Progresivní Slovensko by získalo 8,5 procenta hlasů a Sme rodina 6,5 procenta. Dále následuje hnutí Republika, které by podpořilo 6,2 Slováků a KDH se ziskem 6 procent hlasů.Do Národní rady by se nedostalo hnutí Aliance se 4 procenty a také SNS se ziskem 3,6 procenta. Stejný osud by měla také ĽSNS s 2,9 procenty, a nakonec hnutí Za lidi s 2,2 procenty.Hlas-SD by tak podle výsledků průzkumu získal 33 mandátů, SaS 26 a Směr-SD 25 mandátů. OĽANO by pak obsadilo 17 křesel, Progresivní Slovensko 15. Sme rodina 12 křesel a Republika i KDH obě po 11 poslancích.Směr-SD si pohoršilV porovnání s průzkumem, který se uskutečnil v prosinci, tak došlo ke změnám. V průzkumu, který vypracovala agentura Polis pro portál Zoznam.sk, by na prvním místě skončil Hlas-SD a opoziční Směr-SD byl na druhé příčce se ziskem 16,8 procenta. SaS v tomto průzkumu skončila na třetím místě se ziskem 8,8 procenta.Ve srovnání s lednovým průzkumem by se v prosincovém modelu do parlamentu protlačila i další hnutí. Čtvrtým v prosinci bylo hnutí ministra financí Igora Matoviče OĽaNO, společně s hnutím Sme rodina by je volilo 6,1 % lidí. Těsně za nimi by byla strana Progresivní Slovensko se ziskem 6 procent, KDH s 5,9 procenty, Republika s 5,8 %, Aliance s 5,5 %. Jako poslední strana by se do parlamentu dostala Kotlebova LSNS s 5,2 procenty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

