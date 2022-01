https://cz.sputniknews.com/20220121/nejsem-verici-ale-toto-je-pres-caru-slovenska-europoslankyne-pobourila-slovaky-svou-sukni-17295409.html

„Nejsem věřící, ale toto je přes čáru!“ Slovenská europoslankyně pobouřila Slováky svou sukní

V módě je dovoleno všechno – tímto heslem se často řídí módní domy, když do světa vypouštějí nejrůznější, mnohdy i extravagantní, kousky. Je to však pravda?.. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Pokud chtěla slovenská europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová zaujmout celé Slovensko, pak se jí to nepochybně povedlo. Na fotce na Instagramu totiž pózuje v sukni, na které je natištěna Panna Marie.Ve svém příspěvku na sociální síti zmínila i Českou republiku a nedávné výsledky sčítání lidu. „Již nedávno prezentované výsledky sčítání lidu u našich sousedů v ČR naznačily, že i na Slovensku to může vypadat jinak, co se týká hlásení nebo nehlásení se k církvi. A vypadá. Občanů, kteří se hlásí ke katolické církvi, je o 300 tisíc méně (55,8 %) než při posledním sčítání, kdy se k této církvi hlásilo 62 % obyvatelstva,“ napsala.Nutno podotknout, že pod fotkou se objevilo velké množství nejrůznějších reakcí. „A zase jsou tu citliví křesťané, proti kterým nemůže nikdo napsat ani trošku kritiky, přičemž oni sami se starají do životů všech,“ napsal jeden z uživatelů.Mnoho lidí se vyjadřovalo i k samotnému outfitu Slovenky. „Nejsem věřící, ale toto je přes čáru,“ zněl jeden z nich. „Tak tento outfit je přes čáru, sorry,“ napsala další uživatelka.A někteří nešli daleko ani pro vulgárnější výrazy. „Jako nic ve zlém, má milá, ale dát si šaty s Pannou Marií a osočovat tu církev apod… ubohé, vidět, že v hlavě to má nas*áno.“Lucia Ďuriš Nicholsonová je slovenská novinářka a liberální politička, poslankyně a místopředsedkyně Národní rady SR za stranu Svoboda a Solidarita. Během vlády Ivety Radičové zastávala funkci státní tajemnice Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

