Od pondělí se můžou na posilovací dávku registrovat děti nad 12 let

2022-01-21T17:02+0100

2022-01-21T17:02+0100

2022-01-21T17:02+0100

Děti a mladiství ve věku od 12 do 17 let dostanou třetí dávku vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech stejné síly jako pro dospělé. Mladším dětem je aplikována slabší dávka. Malé děti se očkují jenom v některých očkovacích místech, děti ve věku 16 až 17 let se můžou nechat naočkovat v jakémkoliv očkovacím místě, a to včetně těch bez předchozí registrace.Ministerstvo ve své tiskové zprávě informuje, že posilovací dávky v této věkové kategorii byly schváleny Českou pediatrickou společností a Česku vakcinologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.Ve věkové kategorii od 12 do 15 let bylo podle údajů doteď registrováno k očkování téměř 232 tisíc dětí, což je přibližně polovina. Očkování pro ně startovalo 1. července, takže některým už od druhé dávky uplynulo pět měsíců. Dospělí mají nárok na třetí, posilovací dávku od začátku ledna. Proočkovanost, a to jak obecně, tak i co se týče posilovacích dávek, je nejlepší ve vyšších věkových kategoriích. Nejmenší je naopak u dětí ve věku 11 až 16 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

děti, registrace, očkování, pfizer