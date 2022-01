Odškodné za Nord Stream2? Německo s tím nepočítá

https://cz.sputniknews.com/20220121/odskodne-za-nord-stream2-nemecko-s-tim-nepocita-17290547.html

Německo by nemělo platit odškodné, pokud regulátor rozhodne, že projekt plynovodu Nord Stream 2 není v souladu s právem Evropské unie a Německa, uvedl to... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Německá premiérka brání plynovodPremiérka spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Manuela Schwesigová vyzvala k urychlené certifikaci plynovodu Nord Stream 2.Podle jejího názoru by se Berlín měl zaměřit na „kritický dialog a ekonomickou interakci s Ruskem“.„Pevně věřím, že tento plynovod přes Baltské moře naléhavě potřebujeme,“ řekla Schwesigová na recepci Východního výboru německé ekonomiky.Zdůraznila, že dodávky ruského plynu Německu umožní přechod na obnovitelné zdroje energie.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba byla ukončena 10. září, dnes jsou obě větve naplněny plynem a plně připraveny k provozu. Pro jeho spuštění je třeba ukončit proceduru certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako operátora plynovodu.Podle evropské legislativy musí být založena německá dceřiná společnost a musí se podat žádost o certifikaci jejím jménem. Pak má německá Federální síťová agentury přijmout rozhodnutí, na které pak vysloví svůj názor Evropská komise. Média píší, že to může trvat ještě několik měsíců. V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby situace kolem Nord Streamu 2 nebyla politizovaná, a zdůraznili, že jde o výhradně komerční projekt výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

