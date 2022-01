https://cz.sputniknews.com/20220121/panska-bylina-jako-zasobarna-uzitecnych-latek-je-to-bajecny-napoj-pro-perfektni-spanek--17298019.html

„Pánská bylina“ jako zásobárna užitečných látek. Je to báječný nápoj pro perfektní spánek

21.01.2022

2022-01-21T22:16+0100

Nutriční terapeutka Irina Ryl sdělila Sputniku, že čaj uvařený z polní rostliny, jež se jmenuje Vrbovka úzkolistá nebo lidově také Ivanův čaj, lze konzumovat kdykoliv během dne, tento čaj je zdrojem užitečných látek, podstatných pro zdraví organismu a přitom ho lze pít klidně i těsně před spaním.Lékařka také podotkla, že čaj z vrbovky je výborným stoupencem těhotných žen v boji s toxikózou, díky bohatému obsahu stopových prvků: Ivanův čaj je zásobárnou užitečných látek. Obsahuje 5x až 6krát více vitamínu C než citrusové plody. Vitamíny skupiny B, železo, měď, fosfor, draslík, vápník apod., to je jen nastiňující seznam užitečných látek, jež jsou ve vrbovce obsaženy. Podstatným bodem je to, že neobsahuje kofein, jenž je přítomný v klasickém čaji, proto si ho můžete dát v libovolném množství klidně i v noci a přitom se nemusíte obávat o spánek. Uklidňuje a má i mírně hypnotické účinky,“ sdělila Ryl.Čaj z vrbovky obsahuje beta-sitosterol, jenž normalizuje hladinu cholesterolu a příznivě působí na metabolismus lipidů, příznivě působí i na metabolismus lipidů a na hormonální systém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

