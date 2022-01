https://cz.sputniknews.com/20220121/postavicka-jako-lusk-maslikova-se-svlekla-do-plavek-nasledoval-obrovsky-vyprask-17283232.html

„Postavička jako lusk.“ Mašlíková se svlékla do plavek. Následoval obrovský výprask

A je to tady! Moderátorka Hanka Mašlíková spolu se svým synkem a manželem Andrém, s nímž se dali opět dohromady, vyrazili jako šťastná rodina na dovolenou... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Mašlíková zavítala do krásného resortu Salalah Rotana, kde si užívá sluníčka, tepla a pohody. Na místě se jí líbí, což dokazují i její příspěvky. Jak sama prozradila, některá místa jí připomínají Dominikánskou republiku. Obdivuje zde hlavně krásnoupřírodu, místní architekturua romantickézápady slunce. Vše ale prokládá i fotkami v plavkách, na které se těší zejména její příznivci.Na fotografii je zachycena, jak v plavkách relaxuje na lehátku na písečné pláži a užívá si sluníčka. A lidé na ní mohli oči nechat.I jiné jí chválily to, jak po jednom dítěti vypadá: „Postavička jako lusk.“Hanka pár fanoušků pobavila svým popiskem. „Ano… Vypadáto náročně…“ smáli se.Ozvali se také někteří, že „tiše závidí“. Jiní však záviděla „nahlas“.Lidé Hance hlavně přáli, aby si rodinnou dovolenou hlavně pořádně a v klidu užila, se svými milovanými.Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník.V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žijí společně v jedné domácnosti - podle Hanky je toproto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči. Nedávno oznámila, že se k sobě s manželem zase vrátili a krizi ustáli.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

