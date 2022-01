https://cz.sputniknews.com/20220121/proc-rusko-vyprodalo-statni-dluh-usa-a-jak-to-ovlivni-svetovou-ekonomiku-17293745.html

Proč Rusko vyprodalo státní dluh USA a jak to ovlivní světovou ekonomiku

Proč Rusko vyprodalo státní dluh USA a jak to ovlivní světovou ekonomiku

Ruská centrální banka znovu prudce snížila investice do státních obligací USA. Moskva se plánovitě zbavovala těchto cenných papírů od roku 2014 a hrozby... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T21:47+0100

2022-01-21T21:47+0100

2022-01-21T21:47+0100

názory

rusko

usa

státní dluh

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/41/48/414830_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_225c1809001ec8225edda65fc96c92c7.jpg

Na minimumMinisterstvo financí USA oznamuje, že Rusko snížilo v listopadu investice do amerických státních cenných papírů na 2,4 miliardy dolarů. V říjnu činila tato částka 3,72 a v září 3,91 miliardy.Tyto obligace jsou jedním z klíčových finančních nástrojů Bílého domu, který pomáhá nivelovat rozpočtový schodek. Spoléhat v tom na Rusko už ale nelze, cenné papíry byly vyprodány prakticky kompletně.Ještě v letech 2010 až 2013 přesahovaly ruské investice do amerického dluhu 140 miliard dolarů. Poté, co v dubnu roku 2014 však Washington vyhlásil sankce, se začali v Rusku těchto papírů zbavovat. V roce 2018 podnikla Centrální banka Ruska rozsáhlý výprodej a zmenšila portfolio státních dluhopisů najednou dvojnásobně – na 13,2 miliardy dolarů. Od té doby se jejich podíl na zlatých a valutových rezervách Ruska prakticky nezvyšoval.Vyvážené portfolioInvestice se periodicky nepatrně zvyšují, je to nutné pro balancování portfolia, vcelku se ale důsledně snižují. Nyní tvoří americké cenné papíry méně než jedno procento mezinárodních rezerv. Uvolněné prostředky byly investovány do zlata a také do eur a jüanů.To je zákonitý výsledek dávno prováděné politiky. Od října pokračovalo Ministerstvo financí RF ve výprodeji a dolarová aktiva se snížila na rekordně nízké ukazatele, konstatuje Eduard Bugrov, řídicí partner investiční společnosti GLS Invest.Je tu několik činitelů. Zaprvé probíhá dedolarizace, která snižuje závislost ruské ekonomiky na americké měně. Zadruhé mezinárodní aktiva je třeba diverzifikovat.Jak podotýká Michail Kogan, vedoucí oddělení analytických výzkumů Vysoké školy řízení financí, rebalancování je naprosto normální proces pro každé portfolio, jednotlivým investorem nováčkem počínaje a konče státem. Podle jeho prognózy byla v prosinci dynamika cenných papírů (tyto údaje zatím nejsou) také negativní. To je obyčejná revize zájmu o určitý objekt investování.Vypočítat rizikaFormování rezerv není však jen otázkou tržní účelnosti. Diverzifikace (euro, jüan, švýcarský frank a také rezervní měny druhého sledu) zvyšuje odolnost finančního systému k vnějšímu tlaku. Tedy tím, že se zbavuje amerického státního dluhu, minimalizuje Rusko především sankční a geopolitická rizika.Už je jasné, že se vztahy mezi oběma zeměmi znovu vyostřily a Washington vyhrožuje Moskvě dalšími omezeními. Rusko chtějí odpojit od SWIFTu a slibují mu bodové sankce proti bankám. Existují i horší varianty.„Nelze vyloučit, že USA přistoupí na blokování dolarových aktiv Ruska a odmítnou plnit dlužní závazky. Za podobné rétoriky by nebylo samozřejmě rozumné držet peníze v oponentem kontrolovaných rezervách,“ podotýká Eduard Bugrov.Racionální přístupZároveň, i když se stal podíl státních obligací USA na zlatých a valutových rezervách Ruska čistě symbolickým, neznamená to, že je třeba vyprodat všechno. Cenné papíry jsou vysoce likvidní aktiva a dají se rychle a ve velkém objemu konvertovat od hlavních světových měn a také prodat v libovolném okamžiku. Navíc je to pohodlný nástroj na zabezpečování závazků – například v transakcích s jinými aktivy.Kromě toho se drtivá většina mezinárodních platebních styků provádí i nadále v americké měně, a právě dolar obsluhuje hlavní finanční a zbožní proudy.Jiná věc je, že Rusko se vědomě vyhýbá systémovému riziku, a nejde jen o geopolitiku a sankce. Samotná finanční situace v USA vyvolává u mnoha investorů otázky. Zaráží především obrovský dluh, který se dá stále obtížněji řídit – téměř 30 bilionů dolarů.V srpnu minulého roku Američané znovu narazili do zákonodárně stanoveného stropu státního dluhu. Technicky to připravilo zemi o možnost půjčovat. Do té doby už převýšily dlužní závazky objem ekonomiky USA – 28,5 bilionu dolarů. V konečném důsledku ministerstvo financí znovu zvýšilo limit a přepnulo rozpočet do režimu „vysavače“, kdy zahájilo sérii velkých umísťování státních obligací. Washingtonu se i nadále půjčují peníze, je však stále více obav, jestli se vrátí.Pevné rezervyMezinárodní rezervy Ruska obnovily koncem roku 2021 historické maximum – 630,5 miliardy dolarů. S těmito vysoce likvidními zahraničními aktivy nakládají Centrální banka RF a vláda.Patří k nim monetární zlato, zvláštní práva čerpání (SDR), rezervní pozice v MMF a valutové prostředky. Toho všeho se používá pro hrazení schodku platební bilance, ovlivnění kurzu ruble pomocí intervencí, zaplacení vnějších půjček, platební styky s jinými státy a plnění sociálních závazků.V posledních letech dominuje zlato. Koncem června roku 2020 podíl drahého kovu poprvé převýšil podíl dolaru – 23 oproti 22 procentům. Přibližně jednu třetinu aktiv tvoří euro a 12 % jüan.Do konce roku 2021 zvýšila Ruská banka zásoby zlata na 2,3 tisíce tun (74 milionů uncí). To je přibližně 133 miliardy dolarů, 21,3 procenta zlatých a valutových rezerv. Tak vysoký ukazatel dodává stabilitu, zajišťuje spolehlivost, diverzifikaci a růst hodnoty. V současné době mají vyspělé země asi jednu třetinu rezerv právě ve zlatě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/vytahnou-z-kapes-deti-penize-aby-si-od-drahe-elektriny-na-dluh-ulevili-kovanda-se-vysmal-nemcum-17113532.html

https://cz.sputniknews.com/20220112/co-chteji-americane-poslat-na-ukrajinu-media-odhalila-obsah-tajne-pomoci-za-200-milionu-dolaru-17178989.html

https://cz.sputniknews.com/20220106/statni-dluh-i-schodek-rozpoctu-dosahly-rekordu-podle-stanjury-se-musime-vratit-nohama-na-zem-17107915.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Natalja Dembinskaja

Natalja Dembinskaja

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Natalja Dembinskaja

rusko, usa, státní dluh