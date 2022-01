Řidiči jezděte opatrně, meteorologové varují před kluzkými silnicemi a náledím

https://cz.sputniknews.com/20220121/ridici-jezdete-opatrne-meteorologove-varuji-pred-kluzkymi-silnicemi-a-naledim-17291208.html

Dopravu dnes na mnoha místech komplikuje sníh, a to zejména ve vyšších polohách. Někde lze očekávat tvorbu sněhových jazyků a ledovku. S opatrností jsou ale silnice většinově sjízdné, informuje ČTK.Opatrní by měli být řidiči zejména na Vysočině, kde se tvoří sněhové jazyky také na cestách první třídy. Vyšší úseky nejsou sjízdné pro nákladní vozidla, na silnici 602 na Hosovském kopci za Jihlavou mají problémy i osobní automobily.Kvůli kamionům byla ráno zkomplikována doprava na silnici první třídy 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Odstavené nákladní vozidlo je kvůli kluzké silnici i u Čížkova na Pelhřimovsku.Řidiči musí být kvůli námraze opatrní v oblasti vrchu Syrákov na Vsetínsku, u Petrůvky na Zlínsku a také poblíž Božího Daru a dalších obcí v oblasti Krušných hor v Karlovarském kraji.Námraza však číhá na řidiče i na silnicích nižších tříd v Brně, na Brněnsku a na Vyškovsku. Ledovka se vytvořila na silnici č. 46 ze Šternberka na Olomoucku směrem na Horní Loděnice. Náledí se tvoří také na dálnici D6 u Jenišova, Louček a Tisové v Karlovarském kraji.Totéž se týká úseků z Teplic směrem na Cínovec k přechodu s Německem, na silnici 1/7 na Chomutovsku a také u Dobroměřic. Pokud se chystáte do ski areálu Klínovec, počítejte s uzávěrou silnice II. třídy mezi Horní Halží a chatou Nástup v okrese Chomutov.Na ujetou vrstvu sněhu by si měli dát řidiči pozor směrem na Horní Malou Úpu na hřebenech Krkonoš, silnicích v Orlických horách a na Broumovsku. Sněhové řetězy jsou potřeba na silnici I/11 z Jablonného nad Orlicí a Červené vody přes Suchý vrch. Zledovatělé můžou být vozovky i na některých místech v Železných horách.V noci došlo na dálnici D1 k nehodě dvou vozidel, v důsledku čehož byla dálnice uzavřena ve směru na Prahu, místo bylo neprůjezdné přibližně tři hodiny.Meteorologové očekávají, že dnešek bude oblačný, na severovýchodě a později ojediněle na jihozápadě hrozí sněhové přeháňky. Blíže k večeru začne sněžit i v západní polovině Čech. Nejvyšší teploty klesnou na -3 až +1 stupeň Celsia, v horských oblastech a oblastech kolem 1000 metrů na -7 stupňů.Během noci na sobotu se očekává sněžení na Moravě i ve Slezsku. V Čechách budou srážky spíše smíšené nebo dešťové. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 0 do minus 4 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti až 6 stupňů.V sobotu meteorologové opět avizují oblačnou až zataženou oblohu. V Čechách je potřeba počítat s deštěm nebo deštěm smíšeným se sněhem. V polohách nad 600 metrů se očekává sněžení. V sobotu se budou teploty pohybovat kolem 0 až 4 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě území kolem -1 stupně.Podobné počasí náš čeká také v neděli. Očekává se déšť nebo déšť se sněhem v polohách nad 500 metrů také sněžení. Teploty v noci klesnou na 2 až minus 2 stupně Celsia, na východě a severovýchodě -1 až -5 stupňů, při zmenšené oblačnosti až kolem -8. Denní teploty se budou pohybovat od 0 až 4 stupně, na východě a severovýchodě – 2 stupně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

