https://cz.sputniknews.com/20220121/sefka-resortu-obrany-cr-hodla-darovat-ukrajine-delostreleckou-munici-raze-152-milimetru-17299755.html

Šéfka resortu obrany: ČR hodlá darovat Ukrajině dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů

Šéfka resortu obrany: ČR hodlá darovat Ukrajině dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů

Ministryně obrany Jana Černochová potvrdila, že Česká republika daruje Ukrajině dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů. Podle jejích slov poslala Ukrajina... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T18:23+0100

2022-01-21T18:23+0100

2022-01-21T18:55+0100

česko

ukrajina

rusko

česká republika

munice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/13138345_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_7df0d11dcfbe3601805769f69adaf78e.jpg

Jak dodala Černochová, Ukrajina nás o personální pomoc nepožádala. „Na základě žádosti zástupců Ukrajiny předložíme jako resort ministerstva obrany vládě ČR návrh, který by směřoval k materiální pomoci, o kterou nás žádali. Jedná se o dodávku vojenského materiálu a techniky na pokrytí aktuálních operačních potřeb ukrajinských sil. Konkrétně jde o dělostřeleckou munici ráže 152 mm. Je to prodiskutováno se zástupci Generálního štábu a byl by to dar,“ uvedla.Ministr zahraničí Lipavský za nejhorší možný scénář označil vojenskou invazi Ruska na území Ukrajiny. To považuje za scénář, který si nikdo nepřeje a který se diplomaté snaží odvrátit.Podle jeho mínění je ale nutné, aby bylo Česko připraveno. Následně na tiskové konferenci konstatoval, že ,,zpravodajské informace, které máme k dispozici ukazují na koncentraci zhruba stotisícové armády ve vysokém stupni bojové připravenosti, která může zaútočit”. Záležitostí se bude podle jeho slov zabývat každý den vnitroresortní skupina, která dnes na ministerstvu zahraničí vznikla.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes jednal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem v Ženevě. Jednání trvalo hodinu a půl. Jednalo se o třetí schůzku šéfů resortů zahraničí. První se konala v květnu v Reykjavíku při příležitosti zasedání Arktické rady. Druhá v prosinci ve Stockholmu během zasedání OBSE. Rusko má za to, že otázka Ukrajiny vyžaduje zvýšenou pozornost, ale celé téma evropské architektury bezpečnosti nelze svádět pouze k tomuto problému, uvedl Lavrov. Ruský ministr dodal, že jediné, čím se kyjevský režim zabývá, je těžení z ochrany západních sponzorů.Lavrov se během tiskové konference vyjádřil také k tomu, proč Rusko vystupuje proti dalšímu rozšiřování NATO. Důvodem je podle něj to, že NATO pracuje proti RF.Ruský ministr dále ještě jednou zdůraznil, že Rusko nikdy nebylo hrozbou pro ukrajinský národ.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, česká republika, munice