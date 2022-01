https://cz.sputniknews.com/20220121/skala-pod-napory-vln-nemecka-politicka-branila-plynovod-nord-stream-2-17290196.html

„Skála pod nápory vln.“ Německá politička bránila plynovod Nord Stream 2

„Skála pod nápory vln.“ Německá politička bránila plynovod Nord Stream 2

Premiérka spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Manuela Schwesigová vyzvala k urychlené certifikaci plynovodu Nord Stream 2, píše časopis Zeit. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T08:03+0100

2022-01-21T08:03+0100

2022-01-21T08:03+0100

svět

rusko

německo

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/14371934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d8582e65eeab388293820eebddc8f3.jpg

Podle jejího názoru by se Berlín měl zaměřit na „kritický dialog a ekonomickou interakci s Ruskem“.Zdůraznila, že dodávky ruského plynu Německu umožní přechod na obnovitelné zdroje energie.Šéf výboru Oliver Hermes poznamenal, že Schwesigová během debaty s kolegy připomínala „skálu pod nápory vln“, píše časopis.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba byla ukončena 10. září, dnes jsou obě větve naplněny plynem a plně připraveny k provozu. Pro jeho spuštění je třeba ukončit proceduru certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako operátora plynovodu.Podle evropské legislativy musí být založena německá dceřiná společnost a musí se podat žádost o certifikaci jejím jménem. Pak má německá Federální síťová agentury přijmout rozhodnutí, na které pak vysloví svůj názor Evropská komise. Média píší, že to může trvat ještě několik měsíců. V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby situace kolem Nord Streamu 2 nebyla politizovaná, a zdůraznili, že jde o výhradně komerční projekt výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/mysleli-jsme-ze-jsme-spadli-na-same-dno-kdyz-zespodu-zaklepali-rusky-expert-o-vztazich-s-ceskem-17284621.html

https://cz.sputniknews.com/20220120/nemecka-ministryne-zahranici-prezula-v-nemecku-hodnoti-jeji-jednani-v-rusku-o-plynu-17277960.html

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, německo, nord stream 2