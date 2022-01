https://cz.sputniknews.com/20220121/tajemstvi-velke-hedvabne-stezky-vedci-vyresili-zahadu-cinske-mumie-17297704.html

Tajemství Velké hedvábné stezky. Vědci vyřešili záhadu čínské mumie

Bioarcheologové prozkoumali mumii muže z pohřebiště Yingpan v Sin-ťiangu. Vědci zjistili, že jedinec z bohatého pohřebiště zemřel kolem roku 245-385 n. l...

Mezi horskými vrcholy Sin-ťiangu se rozkládá Tarimská nížina, jejíž velkou část zabírá poušť Takla Makan, kterou v dávných dobách procházely karavany na Velké hedvábné stezce. Suché podnebí regionu je výborné pro uchování organických materiálů. V Tarimské propadlině se nachází řada starověkých pohřebišť, která jsou známá množstvím mumií. Nejstarší takové památníky pocházejí z mladší doby bronzové (asi 2100-1700 př. n. l.). Nedávno se ukázalo, že místní europoidní obyvatelstvo je potomkem dávných severních Euroasijců, kteří obývali Sibiř již ve svrchním paleolitu.Nedaleko Lobnorského jezera se nachází pohřebiště Yingpan, které koncem 19. století objevil ruský cestovatel a archeolog Petr Kozlov. Ačkoli první vykopávky zde proběhly již na počátku 20. století, systematické studium začalo až na jeho konci. Vědci objevili celkem 240 pohřebišť.Radiouhlíková analýza ukázala, že tato památka pochází z období asi 25-420 let našeho letopočtu (podle jiných údajů patří nejstarší pohřby na pohřebišti do III. století) a souvisela se starověkým hlavním městem Moshango.Nejznámějším nálezem z pohřebiště Yingpanz roku 1995 je mumie muže, který byl pohřben s mnoha drahými předměty. Ukázalo se, že to byl vysoký muž (asi 190 cm) europoidního vzhledu, který zemřel ve věku asi 30 let. Na obličeji měl bílou pohřební masku a zlatou čelenku. Jeho vysoce kvalitní hedvábné a vlněné oděvy zdobily četné vzory s motivy z různých oblastí. Badatelé spekulují, že muž z Yingpan mohl být bohatý obchodník, například ze Sogdiany.Tingting Wang ze Sun Yatsenovy univerzity společně s vědci z Dánska a Číny zkoumali lidskou mumii nalezenou na pohřebišti v Yingpanu. Archeologové se rozhodli zjistit, jak Velká hedvábná stezka ovlivnila život starověkých obyvatel Sin-ťiangu. Za tímto účelem analyzovali stabilní izotopy uhlíku, dusíku a síry ve vlasech, svalech a kostech jedince, také ve zvířecích a rostlinných pozůstatcích, které byly u mumie. Kromě toho vědci provedli radiokarbonovou analýzu, aby upřesnili data tohoto nálezu.Radiouhlíková analýza pomocí zrychlené hmotnostní spektrometrie ukázala, že muž z Yingpangu zemřel kolem roku 245-385 n. l., tedy za čínské dynastie Jin. To podle archeologů odpovídá i pohřebnímu inventáři nalezenému na pohřebišti. Vědci našli v zubním kameni 15 škrobových zrn, z nichž devět bylo možné identifikovat. Osm zrn patřilo prosu obecnému (Panicum miliaceum) a jedno pšenici (Triticum) nebo ječmeni (Hordeum).Studie výplní polštářů z různých hrobů na pohřebišti Yingpan ukázala, že místní obyvatelé k tomuto účelu používali Sophora alopecuroides (jerlín) a Leymus secalinus (Ječmence žitná). Analýza kolagenu z první stoličky jedince umožnila zjistit jeho stravu. Až do věku deseti let se tedy jeho strava skládala převážně z rostlinných zdrojů. Hodnoty izotopů dusíku naznačují, že muž byl v dětství delší dobu kojen (přibližně do 2,2 let věku). Přibližně od 1,8 do 4,2 let začal jíst také proso, zřejmě ve formě kaše.Celkově výsledky studie ukázaly, že strava tohoto jedince byla po celý život poměrně stabilní a závislá na ročním období. Zahrnovala pšenici, ječmen, proso a hrozny. Kromě toho se zdá, že po celý život přijímal přibližně stejné množství živočišných bílkovin. Zhruba půl roku před smrtí se však jeho jídelníček výrazně změnil. Jeho tělo mohlo být v posledních šesti měsících života velmi vyčerpané. Hodnoty izotopů síry naznačují, že tento jedinec pravděpodobně nebyl cestovatel a žil v oblasti Yingpanu přinejmenším v posledních letech svého života.Archeologové si všimli, že sezónní změny v jídelníčku jedinců byly zjištěny také u nositelů taštycké kultury pohřbených na pohřebišti v Oglachtě. Mumie z tohoto pohřebiště pocházejí ze stejného období jako muž z pohřebiště Yingpan. Pozoruhodné je, že je spojují také bílé sádrové pohřební masky. Tato pohřební tradice by snad mohla naznačovat kulturní nebo obchodní vazby mezi obyvateli Sin-ťiangu a Minusinské kotliny.Oblečení, v němž byl muž z Yingpanu pohřben, a hodnoty stabilních izotopů v jeho vlasech, které odrážejí poslední měsíce jeho života, vedly vědce k domněnce, že zemřel v jarních měsících (březen nebo duben). Bioarcheologové se domnívají, že jeho smrt nebyla náhlá a že trpěl nějakou nemocí již delší dobu. Naznačují to mimo jiné nápisy v čínských znacích na jeho pohřebních předmětech.Vědci poznamenali, že je těžké určit společenské postavení muže z Yingpanu, protože jeho pohřební inventář se kulturně značně liší od nálezů v ostatních hrobech na pohřebišti. Ukazují kombinaci východních a západních tradic, která byla zřejmě obecně charakteristická pro obyvatele tehdejších obchodních měst na Velké hedvábné stezce. Některé detaily, jako například vyobrazení kohouta kokrhajícího na polštáři a brokát s čínskými znaky, však zřejmě naznačují jeho čínskou duchovní víru. Bohatost a kvalita jeho inventáře svědčí o vysokém společenském postavení za jeho života. Bioarcheologové se domnívají, že tento muž mohl být čínským vojenským úředníkem, členem místní šlechtické rodiny nebo sem přišel z Baktrie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

