V Kongresu USA představili návrh sankcí proti vedení Ruska

V Kongresu USA představili návrh sankcí proti vedení Ruska

Šéf mezinárodního výboru Sněmovny reprezentantů (demokrat) předložil v Kongresu USA nový návrh sankcí proti ruskému průmyslu, ekonomice a vedení země. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Předseda mezinárodního výboru Sněmovny reprezentantů USA, demokrat Gregory Meeks, navrhl zvážit iniciativu o sankcích proti Rusku, aniž by se čekalo na hlasování o podobném dokumentu v Senátu, uvedla tisková služba výboru.V tiskové zprávě se uvádí, že Meeks předkládá návrh zákona souběžně s iniciativou, kterou již dříve předložil Senátu demokrat Robert Menendez.V návrhu se podle sdělení navrhují sankce proti Nord Streamu 2, těžebnímu průmyslu, nejméně třem finančním institucím, státnímu dluhu, prezidentu Vladimiru Putinovi a dalším vedoucím představitelům. Zákonodárci rovněž navrhují poskytnout Ukrajině obrannou pomoc ve zrychleném režimu.Zmiňme, že k návrhu nových sankcí se již dříve vyslovil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podle jeho slov američtí zákonodárci předkládají velké množství absurdních návrhů zákonů a nemá smysl každé podobné „cvičení“ komentovat.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

