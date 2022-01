https://cz.sputniknews.com/20220121/ve-veku-74-let-zemrel-svetoznamy-americky-zpevak-meat-loaf-17292131.html

Ve věku 74 let zemřel světoznámý americký zpěvák Meat Loaf

Ve věku 74 let zemřel světoznámý americký zpěvák Meat Loaf

Ve věku 74 let zemřel americký zpěvák a herec Meat Loaf, vlastním jménem Marvin Lee Aday, informovala o tom jeho oficiální stránka na Facebooku.

Až do jeho poslední chvíle s ním byla manželka Deborah a také dcery Amanda a Pearl. Zprávu o jeho odchodu potvrdil jeho dlouholetý agent Michael Green.Proslulé album Bat Out of Hell z roku 1977 je dodnes na seznamu deseti nejprodávanějších hudebních alb. Nejznámější je singl I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), který okupoval první místo americké hitparády pět týdnů. Zpěvák za něj získal Grammy v kategorii Best Rock Performance.V osmdesátých letech vydal desky Dead Ringer a Bad Attitude a v roce 1995 album Welcome to the Neighborhood.Meat Loaf zpíval také na úspěšném albu Teda Nugenta Free-for-All.Jako herec se Meat Loaf objevil také ve filmech Fight Club, Black Dog a The Rocky Horror Show.Marvin Lee Aday byl americký rockový a pop-rockový zpěvák a herec, a vůbec jedna z největších ikon rockové scény. Lidé ho znali také kvůli jeho postavě, jelikož měl nemalou hmotnost. Přezdívku Meat Loaf („Sekaná“) vznikla už na střední škole.Deska s názvem Hang Cool Teddy Bear mu podle jeho slov zachránila umělecký život. V souvislosti s touto deskou zpěvák uvedl, že zbožňuje, když jeho album vypráví nějaký příběh.Meat Loaf se snažil už od „Bat Out Of Hell“ ke každému albu zpracovávat koncepty. Chtěl, aby jeho dílo něco reprezentovalo, aby měl pevné základy se silným příběhem. Nechtěl totiž vydávat jen pouhé sbírky skladeb. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

