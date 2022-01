https://cz.sputniknews.com/20220121/ve-veku-75-let-zemrel-herec-jiri-plachy-mladsi-17292959.html

Ve věku 75 let zemřel herec Jiří Plachý mladší

Ve věku 75 let zemřel herec a dabér Jiří Plachý mladší. Smutnou zprávu sdělilo Divadlo na Vinohradech, kde působil přes 50 let. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Plachý hrál ve filmech, televizních seriálech a také inscenacích. Kromě toho byl velmi dobrým dabérem. Herec totiž pocházel z umělecké rodiny. Jiří Plachý se narodil v roce 1946 v rodině herce Jiřího Plachého. Byl také synovcem Vojty Plachého-Tůmy. Jeho zájmu o herectví se proto není co divit. Divadelní kroužek navštěvoval již od gymnázia. Jako student DAMU hostoval v Národním divadle a Městských divadlech pražských. Po absolutoriu pak dostal angažmá v karlovarském Divadle Vítězslava Nezvala. V roce 1970 začal působit ve vinohradském divadle. Diváci si ho určitě pamatují v roli Fanoše ve filmu Všichni dobří rodáci, hrál také v Příliš hlučné samotě.Zahrál si například v seriálu Jena Eyrová, Hříšní lidé města pražského, Třicet případů majora Zemana. Předvedl se v inscenacích Poslední koncert, Hřbitov pro cizince a také První a poslední.Plachý byl také talentovaným dabérem a svůj hlas propůjčil různým postavám ze zahraničních filmů a také seriálů. Daboval například Spocka v seriálu Star Trek, svůj hlas propůjčoval také Jeanu Renovi a Jackiemu Chanovi.Smrt Hany HorkéNedávno jsme informovali o smrti zpěvačky Hany Horké. Dotyčná zemřela na koronavirus, kterým se nechala úmyslně nakazit. Smutnou novinku potvrdila hudební skupina na webových stránkách.Horká se nechtěla nechat očkovat, a tak se rozhodla, že se nakazí koronavirem, aby mohla opět normálně žít. O tom, že se jí to nakonec povedlo a znovu tak bude moci chodit do divadla, kina, sauny či jet na dovolenou, psala zpěvačka v první polovině ledna na Facebooku. Nicméně, Horká covidu nakonec, podlehla. Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

