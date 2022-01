Vědci poprvé objevili černou díru, která místo pohlcování hvězdy tvoří

https://cz.sputniknews.com/20220121/vedci-poprve-objevili-cernou-diru-ktera-misto-pohlcovani-hvezdy-tvori-17283568.html

Černé díry líčí obvykle jako monstra vesmíru, které rozdírají blížící se hvězdy a pohlcují jejich látku. Data získaná z teleskopu Hubble ukazují černou díru v centru galaxie Hen 2-10 z nového hlediska. Nepotlačuje, ale stimuluje vznik hvězd kolem sebe. Snímky z Hubblu a výsledky spektroskopie svědčí o odtoku plynu z černé díry směrem k oblasti vzniku jasných hvězd.Trpasličí galaxie Hen 2-10 se nachází 30 milionů světelných let od nás v jižním souhvězdí Pyxis. Obsahuje přibližně desetkrát méně hvězd než Mléčná dráha, v centru má černou díru. Kvůli tomu se tato malá galaxie již stala středem pozornosti astronomů v souvislosti s diskusí o možnosti vzniku masivních černých děr uvnitř neúměrně malých galaxií.„Od samého počátku bylo jasné, že se v Hen 2-10 děje něco neobvyklého,“ cituje zpráva pro tisk NASA jednu z autorů výzkumu Amy Reines z univerzity ve státě Montana v USA. „Hubble poskytl data svědčící o jasné souvislosti mezi černou dírou a sousední oblastí vzniku hvězd.“Na snímku centrální oblasti trpasličí galaxie Hen 2-10 se zábleskem svědčícím o vzniku hvězdy je vidět odtok, neboli most horkého plynu spojující velkou černou díru galaxie s oblastí vzniku hvězdy, jež se nachází ve vzdálenosti 230 světelných let od ní.Vědci mají za to, že před několika miliony lety vrazil proud horkého plynu do hustého plynového oblaku a rozlil se „jako voda z hadice, která narazila na horu bahna“. Seskupení mladých hvězd stojí teď kolmo k proudu a vyznačují cestu jeho šíření. Data spektroskopie poukazují na to, že se proud plynu pohyboval rychlostí asi 1,6 milionu kilometrů za hodinu.Hen 2-10 se nachází dost blízko, pouhých 30 milionů světelných let, proto Hubble dokázal velmi přesně zaregistrovat jak zobrazení, tak spektroskopické důkazy odtoku z černé díry,“ řekl přední autor výzkumu Zachary Schutte. „Překvapením bylo, že místo potlačení hvězd provokuje černá díra zrození nových,“ dodal.Autoři píšou, že se ve větších galaxiích dá pozorovat obvykle protikladný účinek, látka padající na černou díru se unáší okolními magnetickými poli a tvoří planoucí proudy plazmatu, jety pohybující se rychlostí blízké světelné. Plynové oblaky na cestě jetů se zahřívají nad hranicí možného vzniku hvězd. Ale v případě menší černé díry v Hen 2-10 a mírnějšího odtoku je plyn stlačen přesně tak, aby umožnil vznik nových hvězd.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

