Vondráčková a Brodská se osopily na bulvár: Většina z nás se s nimi nechce bavit o soukromí

Zdá se, že některým českým hvězdám dochází trpělivost s bulvárními médii, která interpretují některá fakta ze života celebrit po svém, anebo upozorňují na... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

Mezi ty nespokojené patří například zpěvačka Lucie Vondráčková.„Rozmohl se nám tady takový nešvar… všechno by se totiž mělo podle bulváru hlásit… svatby, lásky, momentální rodinné situace, nové vztahy, porody…“ zaútočila hvězda na média určitého druhu.„Takže takhle: nedávala jsem na fb ani fotky ze svatby, ani z oslav narozenin, ani z rozvodu, ani z nemocnice, ani z narození svých dvou synů… necítím, že bych měla…“ zdůraznila.Následně Lucie popsala, co tvoří obsah jejího tvůrčího života.„Pracujeme všichni na krásných projektech. Na písničkách, na filmech, na divadelních představeních…“ popsala.Celebrita rovněž vyzdvihla, že to je to, o co se chce s lidmi vždycky podělit.„Donucovací bulvár systém o ,mlžení, zatajování, nezveřejňování‘ je prostě jen o tom, že se s nimi většina z nás nechce bavit o soukromí. Díky, že tu jste se mnou a sledujete naši pracovní jízdu a že mě v tomhle všem tak podporujete a chápete,“ uzavřela Lucie.„Bulvár dělá věci pro peníze, ty děláš pro nás,“ zareagoval Martin Sai.„Proto vás mám ráda, jedete si to svým a bulvár máte u zadnice,“ podpořila Lucii Kamila Suchá Pohanková.„Děláš dobře Lucko, na ten bulvár bohužel není metr, drž se svých zásad, jak jsi je popsala,“ napsal Pavel Tesař.Regina Karbanová pod statusem Vondráčkové upozornila na čerstvý příspěvek herečky Terezy Brodské, která se rozepsala na stejné téma v souvislosti s publikací o její mamince, slavné herečce Janě Brejchové, kterou mnozí považují za největší filmovou hvězdu v dějinách české kinematografie.Brejchová, která 20. ledna oslaví své 82. narozeniny, se nachází v léčebně dlouhodobě nemocných v pražském Motole. O tom některá média píší ne příliš citlivě a přitom vydávají takové výroky za slova Terezy.„Jen bych ráda uvedla na pravou míru informace a texty které se objevují v médiích v souvislosti s mojí maminkou! Nikdy bych neřekla, že je ‚ležák‘!!!! To slovo mně přijde tak trochu vulgární a nedůstojné!!!! Je prostě pacientka odkázaná na lůžko! Další věc je, že nás poznává a komunikuje s námi!!!!! Ano jsou dny, kdy je ve svém světě, ale zase jsou dny, kdy vnímá docela dobře a dostanu i malou výčitku, že místo jejích oblíbených čokolád jsem přinesla jiné!!!!!“ zdůraznila Brodská.Následně vyzdvihla, že jsou návštěvy kvůli této době zakázané, ostatně jako ve většině nemocnic a odděleních.„Je to smutné a hrozné pro všechny dlouhodobě ležící pacienty i pro jejich rodiny, ale musíme holt tato opatření respektovat!“ stojí ve statusu Brodské, která svá slova doprovodila nádhernou fotografií. Na snímku můžeme vidět mladou Brejchovou s miminkem (Terezou) a legendárního Vlastimila Brodského.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

