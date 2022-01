https://cz.sputniknews.com/20220121/zabery-nocniho-oceanu-znepokojily-uzivatele-site-video-17289311.html

Záběry nočního oceánu znepokojily uživatele sítě. Video

Záběry nočního oceánu znepokojily uživatele sítě. Video

Zaměstnanec na americkém remorkéru zveřejnil na sociální síti TikTok video, ve kterém ukázal, jak vypadá oceán v noci. Mladík totiž předvedl nepřehlédnutelnou... 21.01.2022, Sputnik Česká republika

„Všichni zveřejňují video, jaká je tma na lodi v noci. No, pracuji na lodi. Podívejme se, jaká tmaje tam ve skutečnosti,“ uvedl mladík přezdívaný na TikToku jako trevin_17.Ve videu vyšel mladík na palubu s lampičkou a ukázal, že na lodi vůbec není nicvidět.„Tma jako v pytli, a to dokonce i s lucernou. Moc se tu toho osvětlit nedá,“ postěžoval si blogger, když namířil svou lampičku na vodu.Video mladíka nasbíralo přes 27 milionů zhlédnutí. V komentářích mnoho uživatelů sociální sítě napsalo, že je video vyděsilo: „Mám strach, i když to vypadá skvěle.“„Strašidelné!“ podotýkali někteřé.Druhá část uživatelů naopak uváděla, že by chtěli být na místě bloggera a pracovat na odtahové lodi.Poté, co se video o oceánu stalo populárním, trevin_17 zveřejnil další příspěvek, v něm žodpověděl na otázku, co dělá v práci.„Upřímně řečeno, 80 procent času jen uklízíme loď, připravujeme jídlo nebo spíme. To je vše. A tak, obvykle tlačíme čluny,“ vysvětlil blogger.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

