https://cz.sputniknews.com/20220121/zelenskyj-chce-sankce-proti-rusku-hned-a-poradne-rusko-to-pry-zvladne-17291393.html

Zelenskyj chce sankce proti Rusku hned, a pořádné, Rusko to prý zvládne

Zelenskyj chce sankce proti Rusku hned, a pořádné, Rusko to prý zvládne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má za to, že Rusko je schopné přežít uvalení dalších sankcí a vyzval k tomu, aby byly zavedeny již teď. 21.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-21T10:31+0100

2022-01-21T10:31+0100

2022-01-21T10:31+0100

svět

rusko

usa

sankce

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15371886_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353280caf53c41da8272c63f33c3016a.jpg

Dříve portál Axios s odvoláním na informované zdroje uvedl, že Zelenskyj vyzval americké senátory, kteří nedávno navštívili Kyjev, aby se zavedením sankcí nečekali na možnou eskalaci ze strany Ruska, a zavedli omezení již teď.„Zcela určitě,“ uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro americké noviny Washington Post, když odpovídal na dotaz, zda podle něj Rusko, jenž má mnoho rezerv, vydrží další sankce.„Podporuji zavedení sankcí teď,“ zdůraznil Zelenskyj.Zmiňme, že Rusko mnohokrát odmítalo obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivního konání“ a uvádělo, že nikoho neohrožuje a neplánuje na nikoho útočit. Podle Ruska informace o „ruské agresi“ jsou využívány jako záminka k tomu, aby mohlo být umístěno více vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. V ruském ministerstvu zahraničí dříve uvedli, že vyjádření Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se vůči ní bránit jsou směšná a nebezpečná. Kromě toho západní země v poslední době vyjadřují své znepokojení z jakoby intenzivnějších „agresivních kroků“ ze strany Ruska poblíž ukrajinských hranic. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přemísťuje vojska v rámci svého území a podle svého uvážení. To by podle jeho slov nemělo nikoho znepokojovat a nikoho to neohrožuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/politico-pise-ze-usa-schvalily-predani-zbrani-kyjevu-pobaltskymi-staty-17280885.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, sankce, volodymyr zelenskyj