Abrakadabra! Kouzelná propiska Pekarové změní životy Čechů: „Bacha na Klause, ten propisky rád,“ zní

Šéfová Poslanecké sněmovny a předsedkyně hnutí TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla nedávno na své první pracovní cestě na Slovensku. A víte, co si odtud... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Uživatelé sociálních sítí však vědí, jak tato kouzelná propiska změní životy těch, kteří zůstali doma.Pekarová Adamová na svém účtu na Facebooku zveřejnila svoji fotografii, samozřejmě v duchu dodržování všech epidemiologických opatření a s tajemnou rudou propiskou v rukou, oč se jedná, se pak dozvídáme z jejího příspěvku, v němž nám prozrazuje, že má s touto propiskou velké plány.Dále informuje, že doufá, že tento okamžik přijde, a to už brzy. Usnadní to totiž život statisícům Čechů, kteří žijí v zahraničí.„Jí a statisícům dalších Češek a Čechů pobývajících v zahraničí totiž velmi usnadní život. I z toho důvodu možnost volit korespondenčně už desítky let svým občanům v zahraničí umožňuje celá řada zemí a Česká republika by neměla být výjimkou,“ uvádí Pekarová Adamová v závěru svého příspěvku.Je docela možné, že korespondenční volby ulehčí život těm, kteří žijí v cizině, ale jak to změní životy těch, kteří žijí v Česku? Uživatelé sociálních sítí v tom mají jasno a vysvětlili to i Pekarové Adamové. Většina to totiž považuje za největší podvod na lidech.„Problém je hlavně ten, že je to zneužitelné,“ praví Michael Vontor.Někteří uživatelé vystupují kategoricky proti korespondenční volbě, dojet si jednou za čtyři roky na velvyslanectví prý není žádný problém.Pořádně se dostalo i paní, co věnovala propisku Pekarové Adamové.„Další imigrantka, co zde nežije a chce rozhodovat, kdo zde bude zvolen, že? Jako u nich na Slovensku, kde už oficiálně bude vládnout USA a jejich vojsko. Tento největší podvod při volbách, kdy v USA rozhodovali i mrtví lidé, se naši demokratce Pekari a 5kolce líbí jako při volbách za pomoci soudruha Rychetskeho,“ praví uživatelka Stana Jaksová.Pekarové Adamové se také dostávalo ze všech stran.Někteří mají za to, že si pětikoalice chce tímto způsobem zabezpečit svá místa, protože se bojí, že o své korýtko přijdou.„Zákon o korespondenční volbě prosazují strany, které by se nedostaly do parlamentu,“ míní Tomáš Babický.Samozřejmě, že se to neobešlo bez dávky humoru. Mnozí uživatelé si v tomto smyslu vzpomenuli na jistého pana prezidenta a jeho trapas s ukradenou propiskou. Pekarová Adamová by si ji proto měla střežit.„Tak bacha na Klause ten měl rád propisky,“ připojuje se další uživatel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

