„Američtí kongresmani by to měli uznat." V DLR označily USA za sponzora terorismu na Ukrajině

„Američtí kongresmani by to měli uznat." V DLR označily USA za sponzora terorismu na Ukrajině

Ministryně zahraničí samovyhlášené Doněcké lidové republiky Natalja Nikonorovová prohlásila, že USA, když podporují politiku ukrajinských úřadů, sponzorují tím... 22.01.2022

„Doporučujeme americkým úřadům, aby věnovaly pozornost ukrajinskému zákonu o základech národního odporu, který nabyl platnosti na začátku roku 2022. Když už podporují USA otevřeně stát, v němž se schvalují podobné zákony, možná by měli američtí kongresmani také uznat, že jsou sponzory terorismu a národního ultraradikalismu, který všemožně podněcují ukrajinské úřady?“ řekla Nikonorovová v rozhovoru pro Sputnik.Podle jejích slov tento zákon legalizuje a vyzbrojuje dobrovolnické ozbrojené útvary.„Tedy v podstatě bandity a teroristy, kteří pod záminkou jakéhosi „boje s agresorem“ dostávají právní a praktickou podporu pro další teroristické činy a zločiny na Donbasu a přitom se jim zaručuje beztrestnost,“ zdůraznila ministryně zahraničí DLR.Vyzvala úřady USA, aby se obeznámily s reálnými a nikoli s vymýšlenými zprávami o situaci na Donbasu, které jim podstrkují ukrajinští úředníci.„Možná, že v tomto případě bude v kongresu chápání rozsahu a bestiality do nebe volajících zločinů proti lidskosti, které spáchaly ukrajinské ozbrojené útvary a vedoucí představitelé tohoto státu v posledních 8 letech proti obyvatelům Donbasu. Nemáme samozřejmě žádné iluze ohledně možnosti podobného chápání. Ale když přece jen bude, změní se určitě pozice amerického kongresu ohledně toho, kdo jsou ve skutečnosti teroristi, kteří poslali tanky a letadla proti lidem, kteří chtěli jenom být uslyšeni,“ řekla Nikonorovová.Zákon o základech národního odporu nabyl platnosti na Ukrajině od 1. ledna 2022. Podle tohoto dokumentu předpokládá národní odpor maximálně široké zapojení ukrajinských občanů do zajištění vojenské bezpečnosti země.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samovyhlášeným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se stali oběťmi konfliktu kolem 13 tisíc lidí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. v průběhu schůzek kontaktní skupiny. Avšak i po dosažení dohod o příměří pokračují přestřelky a v DLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Moskva nejednou prohlásila, že Kyjev neplní minské dohody a protahuje jednání o urovnání konfliktu. Na MZV RF podotkli, že Kyjev poslal na Donbas polovinu vojenského personálu ozbrojených sil Ukrajiny. Moskva vyjádřila své znepokojení přesunem vojenské techniky členských zemí NATO k ruským hranicím a zvýšením počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země poskytují Ukrajině i nadále vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se pak užívají na Donbasu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

