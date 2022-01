https://cz.sputniknews.com/20220122/babis-vykukuje-ze-stinu-ma-kabinet-ktery-mu-pomuze-na-prazsky-hrad-17304619.html

Babiš vykukuje ze stínu. Má kabinet, který mu pomůže na Pražský hrad

Babiš vykukuje ze stínu. Má kabinet, který mu pomůže na Pražský hrad

Vláda Andreje Babiše se vrátila. Bývalý premiér si založil stínový kabinet. Chystá tvrdou kritiku pětikoalice Petra Fialy a rozjíždí tím asi prezidentskou... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T20:25+0100

2022-01-22T20:25+0100

2022-01-22T20:25+0100

názory

andrej babiš

prezident

pražský hrad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/908/48/9084805_0:160:2318:1464_1920x0_80_0_0_7def65baf74b0cc9dcd22e9846063851.jpg

Máme druhou vládu. Vykukuje ze stínu. A založil ji Andrej Babiš. Nemyslete si, nejde o žádný exilový projekt, který existoval třeba během druhé světové války v Londýně. Andrej Babiš do Francie neodjel. Jen se asi snaží rozjet prezidentskou kampaň.O co jde? Před pár dny Andrej Babiš představil svou stínovou vládu. Je to kabinet složený pouze z členů ANO. Je v ní pět ministrů předchozí koalice s ČSSD, včetně Aleny Schillerové jakožto ministryně financí či Karla Havlíčka jako ministra průmyslu a obchodu. Dále jsou součástí kabinetu například bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček, jako ministr spravedlnosti nebo bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v roli ministryně kultury. Dalšími členy z řad předchozího kabinetu jsou ministr obrany Lubomír Metnar, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministrem dopravy ve stínové vládě je poslanec Martin Kolovratník, ministrem zdravotnictví místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Julius Špičák, ministr školství a moravskoslezský hejtman a předseda školského výboru sněmovny Ivo Vondrák.Ministryní vnitra se stala místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, ministry zahraničí, práce a sociálních věcí a zemědělství jsou poslanci Jaroslav Bžoch, Aleš Juchelka a Karel Tureček. Babišův stínový kabinet má také tři zmocněnce: Jana Richtera pro sport, Roberta Králíčka pro IT a digitalizaci a Patrika Nachera pro ochranu spotřebitelů.Andrej Babiš poslal Fialově vládě, že o jeho kabinetu bude slyšet. „Bude to skutečná vláda, která by byla připravená i vládnout," prohlásil expremiér. A slíbil, že budou probíhat pravidelná zasedání a tiskové konference. Může se Babišův kabinet měřit s kabinetem pětikoalice Petra Fialy? Zatím se to jeví, jako z deště pod okap. I když! Babiš se nespřáhl s problémovými hochy ze STAN a Piráty. To je jedno výrazné plus. A zbytek? Uvidí se.Nemůžeme se zbavit dojmu, že účelem Babišova stínového kabinetu není bedlivě hlídat kroky Fialova kabinetu. Ten už předchozí premiér obvinil z „nekompetentnosti". Babiš usiluje o Pražský hrad a jeho kabinet mu má pomoci. Minimálně mediálně. Babiš chce, aby o něm bylo slyšet, chce, aby jeho možní voliči slyšeli, že by to či ono udělal líp, než současná vláda pětikoalice. To dává smysl. Vždyť jinak by byl médii vláčen kvůli kauze Čapí hnízdo, která se opět vrací do hry. O stínovém kabinetu Andreje Babiše Sputnik hovořil s konzervativní političkou Janou Markovou.„Teoreticky je smyslem stínové vlády demonstrovat z pozice vedoucí opoziční síly svoji připravenost, předkládat alternativní řešení a schopnost s daným týmem převzít moc v zemi. Babišova stínová vláda k tomu bude využívat své tiskové konference, které mají následovat vždy den po jednání vládního kabinetu. Lze očekávat, že zde budou stínoví ministři podrobovat kroky vlády kritice a mohou přitom předkládat i nereálná řešení stejně, jako to dělala nynější vládní pětka, dokud ještě byla v opozici.V českých podmínkách je stínová vláda ve skutečnosti jen marketingový tah, tím spíše v současné době. Stínovou vládu vytvořil svého času rovněž Miloš Zeman, ale i Václav Klaus nebo Mirek Topolánek. Z těchto stínových ministrů se později mnohdy stali ministři skuteční. Andrej Babiš se po volbách ani příliš nepokoušel hledat parlamentní většinu a ucházet se o mandát sestavit vládu, což mu mimochodem vytknul i prezident Zeman. Opoziční ANO, byť nejsilnější parlamentní subjekt, neměl s novým složením parlamentu partnera, se kterým by mohl sestavit vládu. Na tom se od voleb nic nezměnilo, takže jediným smyslem Babišovy stínové vlády je nezapadnout, být vidět i v opozici. I to je ovšem závislé na přízni médií, jak o opozici budou média informovat, zda budou zveřejňovat jejich rozhovory, jaké jim budou klást otázky, zda budou stínoví ministři zváni do diskusních pořadů. Nejsem si jistá, zda skutečnost, že Babiš do své stínové vlády nenominoval svého snad nejbližšího parťáka Faltýnka je výsledkem spíš Babišovy sebereflexe nebo jen vypočítavosti," říká politička.Myslíte, že Babišova stínová vláda bude populárnější než kabinet pětikoalice. Zatím se to jeví, jako z deště pod okap.„Nemyslím, že bude nějakým podstatným kritériem popularita stínové vlády. Přízeň voličů se bude dále vztahovat spíše k jednotlivcům nebo k politickým stranám, v tomto případě k Babišovi a k ANO. A o popularitě budou rozhodovat převážně dva faktory. Tím prvním bude postoj mainstreamových médií včele s Českou televizí a tím druhým bude životní úroveň občanů, popřípadě jejich bezpečnost. O tom, kdo je favoritem mainstreamových médií není pochyb. Andrej Babiš ani jeho ANO to není a pokud v politice nedojde k nějakému zemětřesení, bude mainstream nadále podporovat stávající vládní koalici.Naopak, co se týká životní úrovně občanů, budeme si nyní muset zvykat na utahování opasků. To budou občané přijímat tím obtížněji, čím více prostředků z veřejných kapes poplyne na pochybné investice do Green Deal, nákup předražených zbrojních technologií bez férových výběrových řízení nebo na vytváření trafik pro početné zástupce vládních politických subjektů. V tomto smyslu lze říct, že i když Babiš a jeho stínoví ministři ani nehnou prstem, jejich popularita bude posilovat s tím, jak budou občané nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy přece jen rostly příjmy výrazně rychleji než ceny. Pokud k tomu ještě ministři vládní koalice kapitulují před Bruselem a otevřou dveře migraci a ohrozí tím bezpečnost našich měst i domovů, což bohužel vůbec nelze vyloučit, popularitou českých politických subjektů to zamíchá ještě výrazněji," míní paní Marková.O co Babišovi jde? Je to příprava na jeho kandidaturu na prezidenta naší republiky?„Nemohu mluvit za Andreje Babiše a samozřejmě mu ani nevidím do hlavy. Je to ale nepochybně člověk s velkými ambicemi, zbohatl v podnikání, jako ministr stál v čele nejdůležitějšího resortu a později řídil vládu, která vydržela po celé volební období, což v Česku není zcela samozřejmé. Hrad je poměrně přirozeně další metou. Touto cestou šel Václav Klaus i Miloš Zeman a nikoho asi neudiví, pokud bude podobně uvažovat i Andrej Babiš. Ostatně, proto si i nejspíš pořídil karavan na objíždění voličů.S ohledem na personifikaci hnutí ANO s Andrejem Babišem, kde se nikoli náhodou hovoří o hnutí jednoho muže, a na poměrně slušný volební výsledek ANO v posledních sněmovních volbách, by Andrej Babiš nemusel mít problém v příštích prezidentských volbách uspět v prvním kole. Do kola druhého by jej ale mohlo handicapovat několik faktorů, mezi nimi například řada mediálních skandálů, které nikdy nebyly důsledně objasněny. Například kauza „Čapí hnízdo", „konflikt zájmů" nebo „Panama Papers", ale také jeho rétorická neobratnost a v neposlední řadě třeba i jeho slovenský původ.Nejpodstatnější vliv na výsledek prezidentské volby ale bude mít to, kdo vyjde jako Babišův protikandidát a tady prozatím stále není jasno. Podstatnou roli bude hrát zjevně i to, komu budou stranit mainstreamová média a tady očekávám, že půjdou jednoznačně proti Babišovi, ať už bude jeho protikandidátem kdokoli," míní konzervativní politička Jana Marková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

andrej babiš, prezident, pražský hrad