DLR pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku

Doněcká lidová republika pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku v Donbasu. Do oblasti neustále přijíždí vojenská technika, uvedl šéf... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

„To, co nyní vidíme přímo z ukrajinské strany, je asi 120 tisíc. To je to, co vidíme, a ty, kteří nespadají pod rotační kvantitativní změny, máme na mysli stabilní číslo, které vidíme již tři a půl měsíce. No, asi 100 kilometrů (od hranic s Ruskou federací), plus minus,“ řekl na youtubovém kanálu Solovjov Live.Aktivní vojenské operacePřipomeňme, že ukrajinské ozbrojené síly přesunuly do Donbasu osm více hlavňových raketometů Smerč a Uragan a připravují se na ofenzivu, uvedla domobrana samozvané Doněcké lidové republiky. „Vedení Lidové milice DLR zaznamenalo přípravy jednotek ukrajinských ozbrojených formací k zahájení aktivních bojových operací v Donbasu,“ uvedl zástupce úřadu. Podle něj byly takové závěry v Doněcku učiněny na základě získaných informací z průzkumu.Kromě toho 25. brigáda ukrajinských ozbrojených sil provádí intenzivní výcvik na cvičišti u obce Anadol, což znamená, že stále existuje možnost provokace s použitím chemických látek.Mimo to DLR zaznamenala v posledních dvou týdnech příchod nacionalistických jednotek Pravého sektoru* a také odstřelovačů ze 74. průzkumného praporu a speciální jednotky Služby bezpečnosti Ukrajiny „Alfa“ do oblasti operace.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samovyhlášeným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN si konflikt vyžádal kolem 13 tisíc obětí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. v průběhu schůzek kontaktní skupiny. Avšak i po dosažení dohod o příměří pokračují přestřelky a v DLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Moskva nejednou prohlásila, že Kyjev neplní minské dohody a protahuje jednání o urovnání konfliktu. Na MZV RF podotkli, že Kyjev poslal na Donbas polovinu vojenského personálu Ozbrojených sil Ukrajiny. Moskva vyjádřila své znepokojení kvůli přesunu vojenské techniky členských zemí NATO k ruským hranicím a zvýšením počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země poskytují Ukrajině i nadále vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se pak užívají na Donbasu.*Organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

