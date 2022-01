Hana Mašlíková je stále kus! Na dovolené vystavila své vnady v mini plavkách. Co na ni říkáte?

„Jsme tak rozdílní, ale zároveň stejní. On introvert, já extrovert. On klidný, já neurotik. On rozvážný a trpělivý, já impulzivní a netrpělivá. On uzavřený, já přátelská a otevřená. On tichý, mě je všude plno. On nedůvěřivý, já důvěřivý blbec. On zpomalený, já hyperaktivní. On zachová vždy chladnou hlavu, já zmatkuju. On chladnej, já citlivá. Ale oba jsme dost silné osobnosti, cílevědomý, ctižádostivý, individualisti, sportovně založeni, trošku sobečci, puntičkáři, oba jsme extrémně na pořádek, milujeme zvířata a dobré jídlo,“ napsala moderátorka k fotce.