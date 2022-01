https://cz.sputniknews.com/20220122/je-libo-kure-s-lekem-proti-nachlazeni-na-tiktoku-se-siri-nebezpecny-recept-lekar-bije-na-poplach-17309684.html

Je libo kuře s lékem proti nachlazení? Na TikToku se šíří nebezpečný recept, lékař bije na poplach

Je libo kuře s lékem proti nachlazení? Na TikToku se šíří nebezpečný recept, lékař bije na poplach

Proti gustu žádný dišputát, říká oblíbené české pořekadlo. V tomto případě to ale tak úplně neplatí. Na TikToku se totiž začalo virálně šířit video, na kterém... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T23:42+0100

2022-01-22T23:42+0100

2022-01-22T23:42+0100

svět

jídlo

recept

nebezpečí

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/891/98/8919839_0:94:3077:1824_1920x0_80_0_0_f2819c41adc705342e7cff2bf5f7349a.jpg

TikTok je v posledních několika letech trendem, pokud jde o tance, vtipná videa či zajímavé tipy a triky. Kromě toho ale poskytuje také platformu pro nebezpečné věci, jako jsou nové recepty, například takzvané „NyQuil chicken“ nebo „sleepy chicken“, které se začátkem ledna staly virálními.Na některých videích je vidět, jak lidé vaří syrové kuře v léku proti nachlazení a chřipce, přičemž spotřebují téměř polovinu lahvičky.Podle Aarona Hartmana, lékaře z Richmondu, může takový recept vést nejen k otravě jídlem, protože kuře je nutné vařit déle než 5 minut, jak doporučuje jeden z tvůrců videa, ale může také vážně poškodit zdraví.Teplo při vaření mění chemické složení a složky se mohou stát jedovatými. „Kdybyste snědli jeden úplně uvařený řízek připravený tímto způsobem, bylo by to, jako byste ve skutečnosti zkonzumovali čtvrt až polovinu lahvičky NyQuilu (léku na nachlazení),“ poznamenává Aaron Hartman.Nebezpečný recept byl poprvé zveřejněn na Redditu v roce 2017 a od té doby, co jej tiktokeři přejmenovali, si hashtag #nyquilchicken zobrazilo 498 000 uživatelů.Lék NyQuil obsahuje řadu složek, které pomáhají správně spát a zároveň zmírňují příznaky nachlazení a kašle. Mezi hlavní složky patří dextrometorfan, látka tlumící kašel, která ovlivňuje část mozku a snižuje nutkání ke kašli.Recept na pečené kuřeNa internetu se stalo velmi oblíbeným video, které popisuje neobvyklý způsob přípravy kuřecích paliček v troubě. Jakmile tyto záběry zhlédnete, budete přemýšlet o tom, jak jste doteď mohli bez této vychytávky žít! Navíc k ní potřebujete jen jednu základní věc.Zmiňované video sdílel na svém účtu na TikToku amatérský kuchař s přezdívkou @rajmin2025. Ten tak svým sledujícím, i široké veřejnosti, představil jedinečný způsob pečení kuřete. Z videa vyplývá, že pro rovnoměrné opékání kuřecích paliček budete potřebovat rošt, který je běžnou součástí každé trouby. Ten využijete tak, že kost kuřecí paličky umístíte mezi jednotlivé dírky roštu, kde budou hezky držet větší částí směrem dolů.Vzhledem k tomu, že při pečení bude z kuřecího masa odkapávat šťáva, kuchař doporučuje umístit pod rošt plech se zeleninou. Díky šťávě z masa totiž zelenina získá naprosto skvělou chuť a kuře se navíc nebude připalovat.Tento trik si tak na internetu získal velkou základnu fanoušků a lidé z něj byli nadšeni. Mnozí podotýkali, že nechápou, jak bez něj doteď mohli v kuchyni fungovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/jedna-slozka-zmenila-vsechno-takove-stavnate-kure-jste-nejedli-a-nepotrebujete-troubu-17284334.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, recept, nebezpečí, tipy