Konečná: Farský je usvědčený sedmilhář, je to však jen špička ledovce, STAN ještě předvede divadlo

Šéfka komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná se v pořadu Divoká karta na CNN Prima News vyjádřila k Janu Farskému a označila ho za usvědčeného sedmilháře... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Situaci se stáží Farského Konečná považuje za velkou ostudu. „Farský je usvědčený sedmilhář. O tom, že na stáž pojede, věděl před volbami, a přesto kandidoval. Prve tvrdil, že pojede na šest měsíců, nakonec odletěl na osm. Je to ostuda, která deklaruje to, jak STAN vnímá politiku,“ okomentovala celou situaci Konečná.Kromě toho také hraje roli to, že se Farský nevzdal svého mandátu dobrovolně, učinil tak až na základě nátlaku svých stranických kolegů.Podobný názor v pořadu vyjádřil i místopředseda Přísahy Jaroslav Pelc, podle něj se jednalo o podvod na voličích.„Byl to podvod na voliče. Opoziční smlouva Pirátů a Starostů byla jasná – zastupitelé se nebudou jednoznačně věnovat práci ve Sněmovně. Farský o tom věděl a porušil to. Je to výraz naprosté neúcty a arogance,“ míní Pelc.Své si o tom myslí i nestraník a kandidát ve volbách za ČSSD Matěj Stropnický.„Farský zřejmě připravuje nový institut, který se bude jmenovat dálkový mandát. To ještě nemáme,“ uvedl v pořadu Stropnický s dávkou ironie.Připomeňme, že Farský čelil kritice během minulého týdne kvůli prestižní osmiměsíční stáži, kterou získal v USA. Mnozí ho však kritizovali za to, že nehledě na svoji nepřítomnost ve Sněmovně, si chtěl mandát ponechat. K rezignaci ho vyzvalo vedení STAN.Nejedná se však o jedinou kauzu hnutí STAN, kterou přetřásala média. Jednou z takových je také sporné financování hnutí a podivné finanční sponzorské dary. Hosté pořadu se vyjádřili i k této kauze. Podle Stropnického si hnutí myslelo, že financemi se nikdo zabývat nebude, a proto jim všechno projde. Podle Pelce to, že se STAN nakonec rozhodl finanční dary vrátit, jen vyvolává další otázky.Připomeňme, že hnutí STAN nedávno čelilo kauze v jejímž jádru byly finanční dary od společností, které byly ovládány z Kypru. Určitá část byla od společnosti, jejíž spolumajitel je trestně stíhán. Předseda STAN Vít Rakušan minulý týden uvedl, že financování hnutí není v rozporu se zákonem, nakonec však hnutí rozhodlo, že finanční dary vrátí, celkově se jedná o finanční částku 3,42 milionů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

