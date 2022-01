https://cz.sputniknews.com/20220122/media-usa-planuji-evakuaci-lidi-z-velvyslanectvi-na-ukrajine-17301278.html

Média: USA plánují evakuaci lidí z velvyslanectví na Ukrajině

Americké velvyslanectví v Kyjevě požádalo ministerstvo zahraničí, aby umožnilo odjezd veškerého méně důležitého personálu a jejich rodin, Washington... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T08:38+0100

2022-01-22T08:38+0100

2022-01-22T08:38+0100

svět

ukrajina

usa

evakuace

volodymyr zelenskyj

antony blinken

Agentura Bloomberg již dříve informovala, že Spojené státy zvažují, zda v souvislosti s vyhrocenou situací nebude potřeba evakuovat rodinné příslušníky amerických diplomatů na Ukrajině.Podle CNN, která se odvolává na zdroj blízký ukrajinské vládě, ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj o této záležitosti jednal s americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem a řekl mu, že evakuace by byla „přehnanou reakcí“.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

usa

ukrajina, usa, evakuace, volodymyr zelenskyj, antony blinken