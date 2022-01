https://cz.sputniknews.com/20220122/milovnice-kavy-pozor-vedci-zjistili-jaky-vliv-ma-tento-napoj-na-rakovinu-delohy-17299000.html

Milovnice kávy pozor! Vědci zjistili, jaký vliv má tento nápoj na rakovinu dělohy

Milovnice kávy pozor! Vědci zjistili, jaký vliv má tento nápoj na rakovinu dělohy

Vědci z Čínské akademie medicínských věd zkoumali vztah mezi konzumací kávy a rizikem vzniku rakoviny dělohy. Jejich výzkum prokázal, že konzumace oblíbeného... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací vědci zkoumali 24 studií, které se zabývaly konzumací kávy. Zmiňme, že vědci prostudovali údaje více než 699 tisíc žen, mezi nimiž trpělo rakovinou dělohy pouze 9833.Ukazatelé konzumace kávy u různých skupin (v úvahu se bralo kouření, index hmotnosti, hormonální terapie) se různily. Vzhledem k obecné statistice, ty ženy, které pily největší množství kávy, v 29 procentech méně trpěly rakovinou dělohy v porovnání s těmi, které kávu konzumovaly málo nebo vůbec. Kromě toho způsob přípravy kávy významnou roli nehrál.Káva a tráveníPřehled téměř dvou set vědeckých publikací zjistil, že přiměřená konzumace kávy, tedy tři až pět šálků denně, nepoškozuje trávicí systém. Naopak to spíše snižuje riziko tvorby žlučových kamenů, pankreatitidy a některých onemocnění jater. Výsledky studie byly publikovány v časopise Nutrients.Tento kofeinový nápoj má na své cestě trávícím ústrojím hned tři hlavní účinky, a to na žaludeční, žlučové a pankreatické sekrece nezbytné pro trávení potravy, na střevní mikroflóru a na peristaltiku – zkracování stěn tlustého střeva, což je proces nezbytný pro průchod potravy trávicím traktem.Za zmínku stojí zejména to, že analýza výsledků 194 studií ukázala, že káva při přiměřené konzumaci stimuluje trávení a napomáhá průchodu přes tlusté střevo, zvyšuje množství „dobrých bakterií“ ve střevě, snižuje riziko vzniku žlučových kamenů a má také ochranný účinek na játra, například před zhoubnými nádory, včetně hepatocelulárního karcinomu, což je jeden z nejběžnějších typů rakoviny jater.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

