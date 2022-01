https://cz.sputniknews.com/20220122/nase-vlada-nic-nase-vlada-spi-smer-se-musel-inspirovat-orbanem-pujde-proti-zdrazeni-potravin-17307686.html

„Naše vláda nic. Naše vláda spí.“ Směr se musel inspirovat Orbánem, půjde proti zdražení potravin

„Naše vláda nic. Naše vláda spí.“ Směr se musel inspirovat Orbánem, půjde proti zdražení potravin

Předseda Směru-SD Robert Fico na tiskové konferenci informoval o tom, že jeho strana bude ve středu před Prezidentským palácem v Bratislavě protestovat proti... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T17:16+0100

2022-01-22T17:16+0100

2022-01-22T17:16+0100

slovensko

slovensko

robert fico

maďarsko

viktor orbán

cena

potraviny

směr-sd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/913/79/9137901_0:166:3073:1894_1920x0_80_0_0_23f2aaa7c024da3e6681a0f744637d59.jpg

Na parlamentní schůzi, která začne 1. února, chce také podat návrh, aby vláda představila harmonogram kroků, jak bude proti zdražování bojovat.Směr-SD nakoupil ve čtyřech sousedních zemích osm základních potravin a ceny nákupů porovnal. Nejméně zaplatil v Polsku a Maďarsku. Nejvíce v Česku a Rakousku. Slovensko se podle srovnání nákupu Směru ocitlo uprostřed.Dodal, že vláda ani prezidentka SR Zuzana Čaputová se zdražování vůbec nevěnují.Místopředseda Směru-SD Richard Takáč poukázal, že Maďarsko a Polsko jdou dělat kroky k tomu, aby ještě snížily ceny potravin.„Naše vláda nic. Naše vláda spí,“ poznamenal.Ministr zemědělství Samuel Vlčan (nominant Oľano) má podle něj velkou sílu, aby zastabilizoval ceny potravin.Způsoby řešení ale jsouTakáč navrhuje například pokračovat ve snižování DPH na základní potraviny. Vláda by pak měla intenzivně kontrolovat řetězce, zda sníženou DPH promítly do cen.Kromě toho zmínil možnosti vlády a agrárního resortu, které se týkají intenzivního jednání s jednotlivými obchodními řetězci.„Na Slovensku mají benevolentnější působení, v jiných zemích jsou vlády na nich tvrdší,“ upozornil Takáč.Ministerstvo zemědělství může podle Takáče nabídnout zvýhodněné úvěry pro zemědělce a potravináře přes záruční rozvojovou banku. Může také snížit odvodovou a daňovou zátěž v rámci zaměstnanců podniků fungujících v zemědělství a potravinářství. Snížit se také mohou ceny elektřiny, doporučuje Takáč.Fico uvedl, že pokud by koaličníci přišli s návrhem snížit DPH na potraviny, Směr by návrh podpořil.Připomeňme, že Maďarsko stanovilo ceny šesti potravin na úrovni 15. října 2021. Prohlásil to premiér Viktor Orbán k závěrům lednového parlamentního zasedání.„Přijali jsme rozhodnutí o zásahu do tvorby cen šesti potravin: pískového cukru, pšeničné mouky, slunečnicového oleje, vepřové kýty, kuřecích prsou a kravského mléka s 2,8 % tuku. Znamená to, že cena těchto šesti potravin má být vrácena na hodnoty z 15. října loňského roku. Počínaje únorem to platí pro všechny prodejny,“ řekl Orbán na videu zveřejněném na jeho účtu na Facebooku.Poznamenal, že vláda podnikla toto opatření, aby ochránila zájmy občanů v situaci rostoucích cen základního zboží způsobené evropskou energetickou krizí. Orbán uvedl, že Maďarsko již dříve omezilo růst cen benzínu a provádí politiku snižování poplatků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, maďarsko, viktor orbán, cena, potraviny, směr-sd