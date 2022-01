https://cz.sputniknews.com/20220122/nedelni-obed-se-blizi-slavni-sefkuchari-prozradili-jak-na-stavnate-pecene-kure-17300534.html

Nedělní oběd se blíží. Slavní šéfkuchaři prozradili, jak na šťavnaté pečené kuře

Moderátoři britské gastronomické televizní show Hairy Bikers poodkryli závěs tajemství, aby se s diváky podělili o recept neskutečně chutného kuřete.

„Pečené kuře je nejlepší ze všech nedělních večeří a přináší tolik vzpomínek,“ uvedli moderátoři, než se podělili o recept. Recept je pro čtyři osoby, příprava přesto zabere málo času, sdělil portál Express.Ingredience:1,5 – 1,8 kg kuřete, očištěné bez drobů1 ks cibule, nakrájená na silné plátky1 snítka petržele1 snítka tymiánu20 g máslapůl citronumořská sůl a černý pepř na dochuceníNádivka:15 g máslapůl cibule, nakrájené nadrobno2 jemně nakrájené celery2 jemně nasekané stroužky česneku100 g strouhankykůra z jednoho citronumalý svazek petržele jemně nasekanýlisty ze dvou snítek estragonu, jemně nasekané1 vejceOmáčka:jedna lžíce mouky100 ml bílého vína300 ml kuřecího vývaruPostup vaření:Kuchaři doporučují připravit samotné kuře před vařením. Nejdřív vyjmeme kuře z obalu. Vnitřek posypeme trochou mořské soli a následně položíme kuře na talíř. Kůži kuřete ještě osolíme, poté jen lehce přikryjme kuchyňskou utěrkou a necháme ho v lednici odležet. Hodinu před tím, než ho budeme vařit, vyjmeme kuře a necháme ho mimo ledničku, aby se ohřálo na pokojovou teplotu.Nebudeme ztrácet čas, než se ohřeje kuře, a připravíme si nádivku. K tomu budeme potřebovat rozehřáté máslo na pánvi, do něhož přidáme cibuli a celer, které orestujeme do měkkého stavu. Následně přidáme česnek a restujeme ještě dvě minuty. Vše přelijte do mísy a nechte vychladnout. Poté okořeníme, dochutíme solí a pepřem. Důkladně promícháme a nádivku vložíme dovnitř kuřete. Předem předehřejeme troubu na 220 °C, na 200 ° C u horkovzdušné trouby a u plynové trouby na stupeň sedm.Zavážeme kuře a dáme do trouby. Doba pečení závisí na hmotnosti po přidání náplně. Jedná se o 20 minut na každých 500 g plus 15 minut při vysoké teplotě hned na začátku.Doprostřed pekáče dáme cibuli a bylinky, poté nahoru dáme kuře. Natřeme kůži máslem, vymačkáme citronovou šťávu a poté vložíme citron dovnitř. Podlijte maso 200 ml vody. Kuře pečeme při vysoké teplotě 15 minut, poté snížíme teplotu na 180°C/ horkovzdušná trouba na 160°C/ plynová na stupeň čtyři a pokračujme v pečení po dobu, kterou jsme zmínili výše. Pokud máte možnost zkontrolovat teploměrem maso, náplň a nejtlustší část kuřete by měla mít 75 °C, při propíchnutí nejtlustší části stehna špejlí by šťáva měla vytéct.Až se kuře upeče, přeložíme ho a cibuli na předehřatý servírovací talíř a volně přikryjme fólií, a necháme ho v teple odpočinout. Šťávu z pekáče nalijeme do nádobky a scedíme případný tuk.Dále připravíme omáčku. K tomu si posypeme pekáček moukou a dáme na mírný oheň. Do oškrabků na dně formy vmícháme mouku, rozmíchejte ji do konzistenci pasty a poté vlijte bílé víno. Nechejte směs trochu probublat a pak míchejte, dokud směs nezhoustne. Poté pomalu přilijte vývar. Tekutinu sceďte do hrnce a můžete také případně přidat i šťávu z odpočívajícího kuřete. Následně doveďte směs do vroucího stavu a nechte pár minut vařit.Kuře se podává s omáčkou a nádivku podávejte zvlášť lžičkou.Kuchaři doporučují jako přílohu ke kuřeti s bylinkovou nádivkou pečené brambory.Nechte si chutnat!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

