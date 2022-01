https://cz.sputniknews.com/20220122/novotny-sputnik-arabic-sikanovan-facebookem-socialni-sit-potlacuje-svobodny-nazor-17307498.html

Novotný: Sputnik Arabic šikanován Facebookem. Sociální síť potlačuje svobodný názor

Facebook si vzal na paškál arabský Sputnik. Zdálo by se, že privatizací globální médiasféry se média zbavila okovů státní propagandy. Výsledkem je ale cenzura... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

V dnešní době řada lidí hltá zprávy ze sociálních sítí, proto média zhusta využívají i těchto moderních platforem. V těchto dnech čelí restrikcím od FB arabská mutace Sputniku – Sputnik Arabic; nové posty jsou blokovány. Arabský Sputnik vyfásl šikanu ve formě omezení (či označení jako „nedůvěryhodný zdroj“) už dříve kvůli příspěvkům k epidemii či skrz informování o smrti íránského generála Sulejmáního, již zinscenovali Američané. Západ vytrubuje, že ctí svobodu slova, nevypadá to na to. Co vy o tom soudíte?Stanislav Novotný: Jsme v informační válce. Toto není nic jiného než informační konflikt. Znamená to, že někdo má zájem na tom, aby tu neexistovala konkurence informací ve smyslu informační plurality.Měla by být garantována soutěž co do kvality a pravdivosti či přesnosti… Informační trh je už potlačen. Mělo by to být přece tak, aby se konkurenčnímu boji nekladly překážky. Opak je pravdou. Je tu tendence informovat z jediného zdroje, a to je špatné. Populace má jednostranné zprávy. Děje se to jistě i jinde ve světě, sám jste si jako příklad oběti vybral Sputnik Arabic. Je to smutné.Kdo stojí za omezováním (nejen Sputniku)?Mohou za tím být i tajné služby. Kdokoli může mít zájem na potlačení informací. S jistotou můžeme říci, že na jedné straně jsou Spojené státy a NATO. Tito jsou v opozici vůči Rusku a zemím, které se solidarizují s východem. Zde můžeme hledat důvod, proč se omezuje pestrost informací.Sociální sítě jsou sice v soukromých rukách, ale to není žádná záruka objektivity. Kritické hlasy se zkrátka nehodí a jako takové mají být očividně umlčeny. Je to až s podivem, ale všimněte si, že názory se dnes hlásají z center, každé takové využívá mainstream. Příliš mnoho center škodí globálnímu systému, proto vše směřuje do jednoho bodu, odkud mají vyvěrat všechny zprávy.Mně osobně se zdá, že v případě covidu se ve Státech navyšují granty těm, kteří zdůrazňují přirozený původ nemoci, tím pádem je tu „záhada“, jež se musí vědecky prozkoumat, tím pádem je nutno na to získat peníze. Pokud je to takhle – podotýkám –, platí-li tato potencialita, pak je to nekalá hra a nedivme se, že se systém brání zmínkám o covidu, které pramení z nějakého jiného informačního zdroje. Byznys může být ohrožen. Ožehavých témat je hodně, kde to funguje podobně…Můžete to trochu upřesnit?Tak si představte, že původ viru by mol být artificiální. Pak „zvědaví“ vědci peníze na „výzkum“ nedostanou. Podobně je to s napětím na Ukrajině či v Kazachstánu. Je zde evidentní zájem, aby se zprávy i na toto konto podávaly uniformě, pokud to bude z toho „správného“ zdroje. Možná to bude znít banálně, ale v pozadí jsou peníze a ty znamenají moc.Facebook je sice soukromým médiem. Ale i tak, je-li tu globální dosah, mělo by to FB k něčemu přece zavazovat, není-liž pravda?Média typu Facebook významně zasahují do komunikačního prostoru jednotlivých států. Tyto by si měly došlápnout na vlastníky globálních platforem, protože omezují diskuzi tím, že preferují názor jedněch na úkor názoru druhých. Pletou se do politických systémů zemí. Mají za cíl tyto systémy ovládnout. Vlastně je to tak, že jednotlivé státy jsou ovládány (více či méně) nadnárodními soukromými firmami. To už jsme na úrovni deep state.A politici v klasickém slova smyslu? Ti jsou dnes reprezentací nižšího stupně. Neposlouchají voliče, od nichž mají mandát, ale ony soukromé firmy. Tyto mají za sebou takový kapitál, že jejich tlaku se dá těžko vzdorovat.Mainstreamová média obecně omezují přístup k článkům pro ty, kdo nejsou abonentem. Všechny významné zprávy bývají zamčeny. Sociální sítě mohly toto vyvažovat, ale ne, zde se prosazují zákazy a restrikce. To má někdo (mocní tohoto světa) tak „špatné svědomí“? Bojí-li se diskuze a volného toku informací?I samotné diskusní příspěvky uživatelů podléhají už cenzuře. Bojí se loutkovodiči svobodné výměny informací? FB a podobné platformy chtějí vládnout. Nehledejme tu nic jiného. FB je nástroj, který ohýbá realitu. Činí se problémy třeba Sputniku Arabic? Kladou se překážky? Chybí veřejná kontrola? Na to říkám – globální soukromníci nemají dost. Baží po větších a větších ziscích. Každý způsob vyždímat ostatní lidi, každý je jim dobrý. Covidová doba je toho natvrdo důkazem.Hleďte, co se stalo se státními rozpočty. A jak dobře se mají velké firmy a řetězce. Soukromé snažení na nižších úrovních vzalo za své. Součástí likvidace celých vrstev je mediální sešněrování. V daném případě mu padá za oběť Sputnik Arabic. Výsledkem je informační deficit a zároveň to má další důsledky jako je mentální i materiální pauperizace, tedy zchudnutí.Většina lidí si pohoršila – nemá se lépe, ba naopak. Lid všechno odnese a zaplatí. Proto je třeba jej udržovat v nevědomosti. Proto je třeba potlačit odpor. To, že se FB obul do Sputnik Arabic vlastně ve finále znamená, že všem daňovým poplatníkům v globálním měřítku klesne životní úroveň. Proč? Jakmile zmizí informační konkurence, zvítězí jedna „pravda“, lidé pak skousnou jakékoli vysvětlení pro to, že se budou muset mít hůř. Co se stalo arabskému Sputniku, je jen příklad toho, co se stalo, děje či stane jiným…A to napětí v geopolitice dnes?Je třeba národ vystrašit. To se děje. Ale napřed se učiní útok na nepohodlná média. Dál už to znáte.Národní státy se mohou bránit tak, že donutí firmy jako FB mít stálé kamenné kanceláře v jednotlivých zemích, kde budou tvrdě platit daně. Pokud ne, uvalí se sankce.Sankce za omezení svobodné výměny informací. Ano. Jedině tak. Když sankce, pak pro Facebook. Arbitrem nemá být vůbec soukromá firma. Česko (ani jiný stát) by nemělo být řízeno netransparentními filiálkami podivných firem ze zahraničí; do výchovy dětí nemá nám co radit Norsko atd. (Barnavernet, pozn. aut.) To je nepřijatelné. Naši politici mají volbu: buď zaplesají nad každou výplatou, nebo se zachovají jako skuteční státníci.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

