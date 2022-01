https://cz.sputniknews.com/20220122/omikron-nabira-na-sile-v-patek-bylo-dvakrat-vice-nove-nakazenych-proti-minulemu-tydnu-17301803.html

Omikron nabírá na síle. V pátek bylo dvakrát více nově nakažených proti minulému týdnu

Omikron nabírá na síle. V pátek bylo dvakrát více nově nakažených proti minulému týdnu

Webové stránky ministerstva zdravotnictví uveřejnily nová čísla pandemie koronaviru. Česká republika za pátek eviduje 26 597 případů koronaviru. Ve srovnání s... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T09:14+0100

2022-01-22T09:14+0100

2022-01-22T09:14+0100

česko

testování

nákaza

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1213/72/12137286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd21eef8d2b1b315a5155ffd6fc43fa.jpg

Předpoklady ohledně síření nakažlivějšího kmene omikronu se naplňují a nové případy výrazně narůstají. Pozitivní informací je skutečnost, že v nemocnicích se počet pacientů s koronavirem snižuje. Na konci týdne to bylo 1566 hospitalizovaných a minulý týden 1844. Z tohoto počtu je 214 v těžkém stavu.Nicméně se očekává, že těžkých případů bude v následujících týdnech přibývat, jelikož se zvyšující čísla projeví v nemocnicích až s odstupem času. Přestože se omikron šíří rychleji než delta, tak pacienti nemají s omikronem takové potíže, jako to bylo s deltou. Naopak zase omikron dokáže způsobit opakovanou infekci, takových případů bylo v pátek 3076, kdy se u lidí opakovaně objevily pozitivní testy, celkové číslo bylo 55 175.Uplynulý týden se zapsal do rekordního týdnu s přibývající nákazou. Nejhorším dnem bylo úterý, kdy se potvrdilo 28 493 případů, což je nejvíce za celou pandemii. Každý den přibylo cca 20 000 případů. Nicméně odborníci udávají, že číslo je ve skutečnosti vyšší, jelikož testy nezachytí všechnu nákazu.Začátek roku 2022 znamenal zvyšování incidenčního čísla. Na 100 tisíc obyvatel to je 1353, což je nejvyšší číslo za celou pandemii. Čísla se zvyšují po celé republice, nejhůře je na tom Praha, zde incidenční číslo vykazuje 2364. Nejlépe je na tom kraj Vysočina, kde incidence ukazuje 817.Testování neustále běží na plné obrátky, navíc teď ještě přibylo testování v zaměstnání. Jelikož některé firmy testují pomocí antigenních testů, které provádějí zdravotníci, jsou pak tyto výsledky zahrnuty do statistik. Zvýšil se také počet PCR testů, jelikož na základě negativního výsledku se může ukončit karanténa.Antigenních testů bylo v pátek provedeno 25 606 a PCR 117 059. Vyšší číslo způsobilo výše zmínění testování ve firmách, které přidalo asi o 7 200 více antigenních testů a o 36 400 více PCR. Lidí, kteří se testují kvůli tomu, že již mají příznaky nemoci, bylo 36 % a těch, kteří se testují preventivně, bylo 12 %.Od příštího týdne se již mohou očkovat posilující dávkou děti od 12 do 18 let. Za pátek bylo aplikováno 58 669 vakcín, z toho bylo 52 700 posilujících dávek. S kompletním očkováním je nyní 6,75 milionu lidí. Česká republika za rok podala 16,7 milionu vakcín.Shrneme-li celou epidemii koronaviru v České republice, bylo už celkově 2,7 milionu případů. Zemřelo již 37 021 lidí. Počty úmrtí naštěstí v poslední době ubývají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220121/dalsich-30-tisic-nakazenych-v-ceskych-nemocnicich-ubyva-pacientu-17290017.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

testování, nákaza, koronavirus, covid-19. pandemie koronaviru, omikron