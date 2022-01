Pánové, tak z toho se vám zatají dech. Brzobohatá odhodila svršky a ohromila sexy fotkou v prádle

https://cz.sputniknews.com/20220122/panove-tak-z-toho-se-vam-zataji-dech-brzobohata-odhodila-svrsky-a-ohromila-sexy-fotkou-v-pradle-17306778.html

Krach manželství a rozvod – to jsou věci, které řeší modelka Taťána Gregor Brzobohatá. Ačkoliv médii proběhly fotky, na kterých modelka nevypadala úplně v... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Brzobohatá potěšila své sledující již před pár dny, kdy publikovala černobílou fotku, na které vynikly její extrémně dlouhé nohy. Novou fotkou však zašla blondýnka ještě dál, jelikož se vystavila v sexy černém body, které odhalovalo celá záda. Ne nadarmo se říká, že odhalená záda jsou mnohdy více sexy než výstřihy. Právě to jí potvrdili i její příznivci v komentářích.Mnoho lidí jí vzkazovalo, jak jí to sluší. „Nejkrásnější žena na světě byla a je,“ zaznělo. „Jsi úplně neskutečně nádherná, Táni,“ pochválila ji její fanynka.A někteří viděli ve fotce i něco jiného. „Stále hezčí a víc a víc se vrací do vašich očí život a jiskra.“Modelka Taťána Gregor Brzobohatá a hudebník Ondřej Brzobohatý strávili pět let v manželství. Již od léta se však spekulovalo, že je trápí krize v jejich vztahu. Na akce chodili odděleně, ani nezveřejňovali společné fotky na sociální síti. Pár vydal pár dní před Štědrým dnem prohlášení o tom, že se skutečně rozešli.Fotografové Blesku Ondřeje Brzobohatého zastihli několikrát ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, přičemž zveřejnili i fotky, jak jdou bok po boku. Poté publikoval pár společné prohlášení na sociální síti o tom, že se jejich manželství opravdu rozpadlo.Taťána Gregor Brzobohatá a Ondřej BrzobohatýTaťána Gregor Brzobohatá, rozená Kuchařová, je česká tanečnice, modelka a herečka. V roce 2006 se stala Miss České republiky a Miss World, jako první vítězka nejstarší světové soutěže krásy z České republiky, která se konala 30. září 2006 ve Varšavě v Polsku. V roce 2013 skončila na druhém místě v soutěži StarDance. V roce 2013 informovala o tom, že tvoří pár s hudebníkem a hercem Ondřejem Brzobohatým. Svatbu měli v roce 2016.Ondřej Gregor Brzobohatý je český herec, hudební skladatel, zpěvák, textař, pianista, producent a dabér. Hrál ve skupině Bůhví, se kterou vydal čtyři alba. Právníka Marka Stránského si zahrál v seriálu Ulice a učitele Adama Kábrta v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, pro který současně psal i scénickou hudbu. Moderoval první řadu soutěže Česko hledá Superstar a třikrát přímý přenos vyhlášení ankety Český Slavík v letech 2006, 2009 a 2012.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

