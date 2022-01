https://cz.sputniknews.com/20220122/problem-se-spalovacimi-motory-je-potreba-neupirat-se-k-regulacim-a-papirovani-vzkazuje-kupka-17305235.html

Problém se spalovacími motory? Je potřeba neupírat se k regulacím a papírování, vzkazuje Kupka

Kupka se vyjádřil v rozhovoru v tom smyslu, že uvažuje o snížení věkové hranice pro řízení auta. Za volant by tak neměl problém pustit už 17leté řidiče a řidičky.Co se týče dálnic, na zmodernizovaných úsecích dálnice, s moderní telematikou, které byly i prověřeny provozem, by chtěl zvýšit rychlostní limit ze 130 na 150 kilometrů v hodině. Naopak by byl pro to, aby se v úsecích, kde je to žádoucí, limit zase snížil.A svůj pohled v rozhovoru vyjádřil i k návrhu Evropské komise o tom, že by se od roku 2035 neměla vyrábět auta se spalovacím motorem.Podle jeho slov automobilky hledají nové možnosti pohonů, rozvíjejí technologie. Jak dodal, část producentů prověřuje variantu vodíkového pohonu, část se vydala cestou bateriového pohonu a lze sledovat dle jeho slov i dramatický vývoj v Číně.Doplnil, že mezi nimi budou jistě „cimrmanovské slepé uličky“, na druhou stranu by však bylo v mnoha ohledech špatné nevidět rychlý vývoj. „Je potřeba, abychom se neupírali k regulacím a papírování, ale podpořili vědu a výzkum v této oblasti,“ dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

