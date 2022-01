https://cz.sputniknews.com/20220122/rusko-ocekava-pred-olympiadou-provokace-ze-strany-usa-a-kyjeva-tvrdi-mzv-rf-17311203.html

Rusko očekává před olympiádou provokace ze strany USA a Kyjeva, tvrdí MZV RF

Rusko očekává před olympiádou provokace ze strany USA a Kyjeva, tvrdí MZV RF

Rusko očekává před olympijskými hrami v Pekingu vojenské a informační provokace ze strany Spojených států a Ukrajiny, uvedla mluvčí ruského ministerstva... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T20:55+0100

2022-01-22T20:55+0100

2022-01-22T20:55+0100

svět

ukrajina

rusko

čína

gruzie

peking

olympiáda

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/14316482_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dad39818ea84a3b6b28dda612a467ce0.jpg

Agentura Bloomberg dříve s odvoláním na čínského diplomata uvedla, že čínský prezident Si Ťin-pching „požádal“ Vladimira Putina, aby během olympijských her, které se budou konat od 4. do 20. února, „neútočil na Ukrajinu“.Jak napsala Zacharovová na svém kanálu na Telegramu, materiál této agentury „už není fake, je to už informační speciální operace příslušných amerických služeb“ s pomocí tohoto média.Dodala, že ruská strana očekává provokace ze strany „Spojených států a jimi vedeného kyjevského režimu - jak informační, tak, což nemůžeme vyloučit, vojenské provokace“.Agentura Bloomberg necitovala žádné ruské ani čínské zdroje, dokonce ani anonymní, jak poznamenala mluvčí. Dodala, že „diplomat v Číně“ zmíněný v článku je Američan. Kromě toho, jak napsala Zacharovová, si agentura nevyžádala potvrzení informací od nikoho, kdo je povinen nebo alespoň mohl mít tyto informace k dispozici.V srpnu roku 2008, během letní olympiády v Pekingu, zahájila Gruzie pod vedením prezidenta Michaila Saakašviliho vojenskou kampaň v Jižní Osetii. Tbilisi doufalo, že získá zpět kontrolu nad republikou, jejíž mnozí obyvatelé byli od roku 1992 ruskými občany. Moskva v reakci na to zahájila operaci s cílem přimět Gruzii k míru a koncem srpna téhož roku uznala nezávislost Jižní Osetie i Abcházie, další bývalé gruzínské autonomie. Tbilisi přerušilo diplomatické vztahy s ruskou stranou; dialog mezi zeměmi byl udržován prostřednictvím ženevských jednání a rozhovorů, které se od roku 2012 konaly v Praze.Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220115/zeman-adresoval-zdravici-ceskym-olympionikum-na-zoh-vpekingu-17225088.html

ukrajina

rusko

čína

gruzie

peking

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, čína, gruzie, peking, olympiáda, olympijské hry