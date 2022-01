https://cz.sputniknews.com/20220122/salak-jehoz-zena-za-nim-vlitla-v-pyzamu-do-bordelu-nasel-zastance-koho-jineho-nez-fenina--17304388.html

Salák, jehož žena za ním vlítla v pyžamu do bordelu, našel zastánce, koho jiného než Fenina

Hokejový brankář Sparty Alexandr Salák zažil nedávno pořádný skandál, když si pro něj na Silvestra přišla jeho manželka Michaela v pyžamu přímo do bordelu... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Celý skandál se odehrál krátce po Vánocích, poté se objevily spekulace, že u páru není všechno v pořádku, nakolik manželka hokejisty odletěla do Dubaje. Pár ale odmítá, že by mezi nimi došlo kvůli nočnímu klubu ke konfliktu.Krátce poté, co Alexandr Salák přivítal svoji manželku na letišti, Martin Fenin na svém účtu na Instagramu uveřejnil kuriózní fotografii. Pro Express pak Fenin popsal, jak tato fotografie vznikla.„Popřáli jsme mu hodně štěstí. Zaplať pánbůh, že to my už nemusíme zažívat. Říkal, že si tedy pěkně užili. Já pak Tomášovi říkal, že tuhle fotku musím dát na Instagram,“ dodal Fenin.K incidentu mezi Salákem a jeho manželkou Míšou mělo dojít v předposlední prosincový den, kdy si Míša pro manžela zajela do bordelu v pyžamu. Teď dvojice k celé věci poskytla rozhovor Blesku, v němž se snaží celou situaci odlehčit: „Byla jsem trošku uražená, že mě nevzal sebou,“ vtipkovala Míša v rozhovoru. Byl její výlet do Dubaje spojen s hádkou?Dvojice však má za to, že nyní je již všechno v pořádku. „Já si myslím, že mezi sebou máme takovou lásku, že tohle nic nebylo. Každý pár řeší těžkosti,“ konstatoval Salák.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

