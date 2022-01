https://cz.sputniknews.com/20220122/sen-o-dalsim-olympijskem-kovu-se-rozplynul-samkova-musi-dal-rehabilitovat-17302276.html

Sen o dalším olympijském kovu se rozplynul. Samková musí dál rehabilitovat

Sen o dalším olympijském kovu se rozplynul. Samková musí dál rehabilitovat

Česká sportovkyně Eva Samková se nyní musí vypořádat s krutou realitou. Musí se vzdát olympiády s Pekingu, jelikož jí to její zdravotní stav nedovolí. 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T11:07+0100

2022-01-22T11:07+0100

2022-01-22T11:07+0100

česko

peking

zranění

snowboard

eva samková

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/909/37/9093735_0:270:3006:1961_1920x0_80_0_0_efac5467f2db51ea93622d33eb0b0162.jpg

Před šesti týdny na závodě v Montafonu došlo u Evy s vážnému zranění, kdy si zlomila oba kotníky a vyvstaly tak otazníky nad olympiádou v Pekingu. Eva věřila, že po získání zlata v Soči a bronzu v Pchjongčchangu získá další kov v Pekingu.Ihned po úrazu následovala operace, kterou provedl rakouský lékař Christian Schenk. Uvádělo se, že operace dopadla velmi dobře. Radost z toho měl i přítel Evy herec Marek Adamczyk, který se nedávno nedávno účastnil pořadu Všechnopárty.Nicméně nyní se objevil komentář na Twitteru: „Ani ortoped v Rakousku není neomylný,“ napsal komentátor ČT Michal Dusík.Naznačily se tedy jisté komplikace.„K Samkové přistoupili jako k obyčejnému pacientovi, ne jako k profesionální sportovkyni, která má jet za měsíc na olympiádu,“ kritizovali.Pro Evu byla vybrána konzervativní léčba, nikdo tedy není schopen říct, zda to byla dobrá volba a jestli by v případě jiné léčby, úraz postupoval jinak.Pokud by se Samková rozhodla, že na snowboardu pojede, mohla by si přivodit trvalé následky.„Jakékoli jiné rozhodnutí by znamenalo riziko nejen pro sportovní kariéru, ale i pro civilní život,“ řekl renomovaný lékař Pavel Kolář.Evu teď čeká další rehabilitace a pokud vše půjde dobře, mohla by stoupnout na prkno na konci sezony.Čeští olympionici Evu podporují a myslí na budoucnost.„Jak říkal Evin trenér, právě začala příprava na olympijské hry v Cortině a Miláně,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval.Eva SamkováEva Samková je česká snowboardistka. Pochází z krkonošského Vrchlabí. Začala lyžovat ve věku dvou let a s nástupem na základní školu začala jezdit na snowboardu. Když jí bylo 10, zúčastnila se svého prvního závodu. Na začátku se věnovala freestylu, ale pak se zranila, a tak v roce 2008 změnila sportovní disciplínu na snowboardcross.V této disciplíně je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu. Obsadila druhé místo na X Games 2014 v coloradském Aspenu, stejné umístění má na kontě i z roku 2016. V roce 2019 vyhrála mistrovství světa, v letech 2010, 2011 a 2013 se stala juniorskou mistryní světa. V sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021 vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/lekar-samkove-potesil-fanousky-dobrou-zpravou-o-jejim-zdravi-muze-i-do-pekingu-16961095.html

peking

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peking, zranění, snowboard, eva samková, olympijské hry