Slovenského premiéra Hegera trápí Romové a chce je řešit, má na to prý enormní finance

Slovenský premiér Eduard Heger považuje za důležité řešit romskou otázku, podle něj v této oblasti vznikl velký investiční dluh. Zmínil se o tom v rámci své... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Heger vyzdvihl obec Fričovce nedaleko města Prešov, která úspěšně rozvíjela mnoho výzev. Získala například dotace z eurofondů na výstavbu vodovodu. Ten by měl pokrýt dodávky vody přibližně pro 240 Romů a asi 700 dalších obyvatel. Heger zmínil, že v současné době žije přibližně 27 procent osob marginalizovaných romských komunit ve svých příbytcích bez tekoucí vody.„Našim cílem je do roku 2030 na sedm procent,“ řekl Heger a doplnil že později chtějí tento problém zcela odstranit.Podle slovenského premiéra budou i dále vyhlašovány další výzvy a to i v rámci současného programového období, ale i budoucího, týká se to také plánu obnovy.Jako dobrý příklad podle Hegera slouží projekt občanského sdružení Cesta ven pod názvem Omama ve Velké Lomnici, který má za úkol pomoci romským dětem. Omamy jsou ženy, pocházející přímo z vyloučených komunit, chodí do rodin a pomáhají rodičům s výchovou dětí.Zplnomocněnec vlády SR pro romské komunity Ján Hero připomněl, že nyní je otevřených osm výzev v celkovém objemu více než 50 milionů eur, díky nimž můžou obce žádat o finance na podporu budování inženýrských sítí nebo programy vzdělávání romských dětí do tří let.Slovenský premiér, zplnomocněnec a europoslanec Peter Pollák se v pátek sešli se starosty z regionu ve Spišské Teplici. Podívali se také do základní školy ve Velké Lomnici, kde se dětí učí v dvousměnném provozu. To podle Hera může negativně ovlivňovat výkony a také vyučovací proces.Zplnomocněnec vlády pro romské komunity uvedl, že Plán obnovy a odolnosti SR počítá s dostatečným množstvím financí, aby byl tento problém odstraněn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

