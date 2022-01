https://cz.sputniknews.com/20220122/slovensti-primatori-maji-obavy-z-dohody-s-usa-a-napsali-ministru-obrany-jak-to-dopadlo-17301627.html

Slovenští primátoři mají obavy z dohody s USA a napsali ministru obrany, jak to dopadlo?

Horkým tématem na Slovensku je obranná dohoda s USA. Kvůli tomu se v pátek sešli primátor Banské Bystrice, primátorka Zvolena a Sliače se slovenským ministrem... 22.01.2022

K iniciativě se připojili i starostové okolních obcí.Jaroslav Naď, který se s primátory sešel po návštěvě Muzea SNP ještě předtím pro média uvedl, že žádné jaderné zbraně jim nehrozí.Obranná dohoda s USAVláda Slovenské republiky ve středu 12. ledna odsouhlasila přijetí dohody o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany (DCA). Již dříve byla dohoda schválena Bezpečnostní radou SR, nyní ji ještě musí schválit Národní rada a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Dohoda o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou již schválila vláda, umožní, v případě jejího schválení parlamentem a prezidentkou, americkým vojákům využívat vojenské letiště Malacky-Kuchyň a Sliač, a také další prostory a zařízení na slovenském území. Platnost navržené dohody by měla činit 10 let, přičemž po uplynutí této doby může být dohoda prodloužena. Existuje i možnost předčasného vypovězení s roční výpovědní lhůtou.Americké ozbrojené síly získají možnost využívat dohodnutá zařízení za účelem cvičení, manévrů, tranzitu a rozmístění a ubytování vojenského personálu. Kromě toho dohoda umožňuje přepravovat a rozmisťovat na slovenském území obranná zařízení a zásoby v předem dohodnutých prostorech.Za zmínku stojí i to, že po nabytí platnosti obranné dohody se Slovensko vzdá svého přednostního práva na výkon trestné pravomoci vůči americkým vojákům. V případě spáchání nějakého trestného činu ze strany příslušníka americké armády bude mít Slovensko právo se proti vzdání těchto pravomoci odvolat. Spojené státy se přitom zavazují informovat Slovensko o všech trestných činech spáchaných jejich vojáky s výjimkou těch, za které může být uložen peněžitý trest, anebo trest odnětí svobody do výše tří let.Dohoda se na Slovensku potkala s odporem veřejnosti. Výhrady vůči ní měla řada právních i bezpečnostních expertů, generální prokurátor Maroš Žilinka vůči dohodě vznesl 35 zásadních výhrad. Proti dohodě vznikla také petice, kterou podepsalo více než 20 tisíc občanů. Přidali se tak ke hromadné připomínce, kterou iniciovalo občanské sdružení Sjednocení za mír. Včera, 15. ledna se dokonce uskutečnil protest před budovou americké ambasády v Bratislavě. Lidé protestovali proti americkým základnám na Slovensku.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dohodu podporuje a nevidí důvod obrátit se na Ústavní soud.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

