To se jen tak nevidí! Slovenka zvládla porodit venku v zimě za asistence svého manžela

Manželku odrodil sám rovnou před nemocnicí. Vystudovaný ekonom Tomáš z Liptovského Mikuláše se zachoval jako skutečný hrdina. Jeho žena Simona by už totiž... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak informuje web Nový čas, manželé Tomáš a Simona s dcerkou Jankou se už velmi těšili na svůj druhý přírůstek do rodiny – Simonku, která se měla narodit minulý čtvrtek. Nakonec však holčička zatoužila být na světě o něco dříve, a to v pondělí v jednu ráno. Všechno dobře dopadlo a maminka i s miminkem, které dostalo v nemocnici přezdívku otužilec Wim Hof, jsou v pořádku.„Žena mě vzbudila s tím, že má bolesti a kontrakce. Tchyně přišla hlídat starší dcerku a my jsme do půlhodiny vyrazili,“ objasňuje tatínek. Před nemocnicí byli do pěti minut. Stačilo ujet 50 metrů a byli by na urgentním příjmu, to však už Simona nedokázala. Začala rodit přímo na cestě při teplotě -6 °C. „Měla silné stahy a řekla, že už rodí. Pomohl jsem jí lehnout si na zem a vtom jsem viděl už polovinu hlavičky našeho děťátka,“ prozrazuje Tomáš, který se zachoval velmi duchapřítomně a nezpanikařil.Následně přišel ošetřovatel s nosidly, na které naložili maminku už i s novorozencem a převezli ji do porodnice.Statečný tatínek si ve čtvrtek vyzvedl své dvě princezny z porodnice a společně i s dcerkou Jankou se těší, že po obrovském dramatu všechno dobře dopadlo.„Na základě vyjádření Liptovské nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš rodička spolu s manželem vešli do areálu, avšak k nesprávnému vchodu, který je v nočních hodinách z bezpečnostních důvodů a pandemických opatření uzavřen. Informátor je aktivně naváděl na místo pro urgentní příjem, současně přivolal zdravotnický personál. Jelikož šlo už o rozjetou porodní činnost, došlo přímo před vstupem k porodu. Během té doby přišel přivolaný zdravotnický personál, který převzal rodičku do své péče. Děťátko i maminka jsou v pořádku. Taková situace se stala v nemocnici poprvé. Nemocnice z důvodu prevence podobných případů zvýraznila označení na jiných vstupech, avšak nově vybudovaný urgentní příjem je velmi dobře situován při vstupu do nemocnice a stejně tak i světelně zvýrazněn,“ uvedla Martina Remencová, mluvčí Žilinského samosprávného kraje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

