USA odmítly vízum ruskému kosmonautovi. Roskosmos čeká na vysvětlení

Americké úřady odmítly ruskému kosmonautovi Nikolaji Čubovi vízum bez vysvětlení důvodů, oznámil Sputniku informovaný zdroj. 22.01.2022, Sputnik Česká republika

„Kosmonautovi Nikolaji Čubovi, jehož let na Mezinárodní vesmírnou stanici je naplánován na jaro roku 2023, odmítly USA vstupní vízum bez vysvětlení důvodů,“ řekl mluvčí agentury.Poznamenal, že všichni ruští účastníci kosmických výprav procházejí tradičně přípravou v Johnsonově vesmírném středisku před lety na ISS. Seznamují se mj. s americkým segmentem stanice přesně tak, jako američtí astronauti v Rusku.Generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin oznámil, že se hodlá dotázat šéfa NASA na tuto situaci.Nikolaj Čub přišel do ruského oddílu kosmonautů v roce 2012 a měl letět do vesmíru poprvé. Dříve bylo oznámeno, že spolu se zkušeným kosmonautem Olegem Kononěnkem a dalším nováčkem Andrejem Feďajevem budou tvořit posádku lodě Sojuz MS-23, která se vydá ke stanici na jaře roku 2023.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

