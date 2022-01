https://cz.sputniknews.com/20220122/v-nemecku-byl-zvolen-novy-predseda-kdu-17306600.html

V Německu byl zvolen nový předseda KDU

V Německu byl zvolen nový předseda KDU

Novým předsedou konzervativní Křesťanskodemokratické unie (KDU) byl zvolen Friedrich Merz. Získal 95 % hlasů odevzdaných na online jednání. Hlasování živě... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T14:55+0100

2022-01-22T14:55+0100

2022-01-22T14:55+0100

svět

německo

volby

angela merkelová

předseda

vedení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/17306754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cf5c4714b3629766db3a5a78363df26.jpg

Ve svém předvolebním projevu Merz ostře zaútočil na německého kancléře, sociálního demokrata Olafa Scholze. Obvinil ho z faktické nečinnosti uprostřed bezpečnostní krize v Evropě.Podle Merze šéf vlády dosud nenavštívil Moskvu ani Washington, zatímco kterýkoli z jeho předchůdců od poloviny 70. let se aktivně zapojoval do mezinárodního řešení, předkládal iniciativy a komunikoval s mezinárodními partnery.Merz se stal třetím předsedou KDU poté, co Angela Merkelová v roce 2018 po 18 letech v čele strany odstoupila. Merz se dvakrát pokusil stát předsedou KDU, ale v prosinci 2018 prohrál s Annegret Kramp-Karrenbauerovou a loni v lednu s Arminem Lachettem.V prosinci byla jeho kandidatura na předsedu strany potvrzena v historicky prvním průzkumu mezi členy KDU. Vystřídal Lascheta, pod jehož vedením utrpěli němečtí konzervativci ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2021 první porážku po 16 letech.Nový předseda KDU má s Merkelovou složité vztahy. Podle německých médií Merkelová nepřijala pozvání na večeři a podobnou schůzku s ním odmítla i bývalá předsedkyně KDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je chráněnkou bývalé kancléřky. Merkelová také odmítla, že by se ujala funkce čestné předsedkyně strany, uvedla agentura dpa.Bývalý šéf frakce KDU v parlamentu, který opustil politiku i kvůli neshodám s bývalou kancléřkou, působil v podnikatelské sféře a pracoval jako lobbista pro velké německé firmy a koncerny. Od roku 2018 se vrátil na politickou scénu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220116/merz-pripadne-zastaveni-cinnosti-ruske-federace-bude-atomovou-bombou-pro-swift-17235245.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, volby, angela merkelová, předseda, vedení