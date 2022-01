https://cz.sputniknews.com/20220122/ve-veku-74-let-zemrel-herec-vitezslav-bouchner-17309995.html

Ve věku 74 let zemřel herec Vítězslav Bouchner

Herec vystudoval loutkoherectví a tanec, avšak většinu svého života se věnoval dabingu. „Se zármutkem jsme se dozvěděli o odchodu jednoho z bývalých umělců souboru Laterny magiky, herce a loutkáře Vítězslava Bouchnera,“ píše se na facebookové stránce umělecké scény, jejímž členem byl Bouchner více než dvacet let.Zahrál si ve filmu Gangster Ka, menší roli sehrál v Saturninovi. Co se týče zahraničních snímků, k vidění byl například ve filmu xXx, Hitler: Vzestup zla nebo Iluzionista. Co se dabingu týče, fanoušci seriálu Simpsonovi si ho pamatují jako toho, kdo propůjčil hlas prodavači Aqua. Toho daboval téměř 30 let.Poslední rozloučení proběhne 24. ledna ve 14:00 ve strašnickém krematoriu.Úmrtí herce Jiřího Plachého mladšíhoVe věku 75 let zemřel herec a dabér Jiří Plachý mladší. Smutnou zprávu sdělilo Divadlo na Vinohradech, kde působil přes 50 let.Plachý hrál ve filmech, televizních seriálech a také inscenacích. Kromě toho byl velmi dobrým dabérem. Herec totiž pocházel z umělecké rodiny. Jiří Plachý se narodil v roce 1946 v rodině herce Jiřího Plachého. Byl také synovcem Vojty Plachého-Tůmy. Jeho zájmu o herectví se proto není co divit. Divadelní kroužek navštěvoval již od gymnázia.Jako student DAMU hostoval v Národním divadle a Městských divadlech pražských. Po absolutoriu pak dostal angažmá v karlovarském Divadle Vítězslava Nezvala. V roce 1970 začal působit ve vinohradském divadle. Diváci si ho určitě pamatují v roli Fanoše ve filmu Všichni dobří rodáci, hrál také v Příliš hlučné samotě.Zahrál si například v seriálu Jena Eyrová, Hříšní lidé města pražského, Třicet případů majora Zemana. Předvedl se v inscenacích Poslední koncert, Hřbitov pro cizince a také První a poslední.Plachý byl také talentovaným dabérem a svůj hlas propůjčil různým postavám ze zahraničních filmů a také seriálů. Daboval například Spocka v seriálu Star Trek, svůj hlas propůjčoval také Jeanu Renovi a Jackiemu Chanovi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

