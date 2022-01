https://cz.sputniknews.com/20220122/vlivne-zeme-nato-pozadaly-stoltenberga-aby-neopoustel-funkci-generalniho-tajemnika-17303117.html

Vlivné země NATO požádaly Stoltenberga, aby neopouštěl funkci generálního tajemníka

Vlivné země NATO požádaly Stoltenberga, aby neopouštěl funkci generálního tajemníka

Některé významné země NATO požádaly současného šéfa Jensa Stoltenberga, aby zůstal ve své funkci i po vypršení svého mandátu na začátku října letošního roku...

Uvádí se, že zejména tuto žádost vznesly USA a Německo. Generální tajemník NATO koncem loňského roku prohlásil, že by rád převzal funkci šéfa norské centrální banky, ale doufal, že bude moci do této funkce přejít po skončení svého mandátu v NATO. Norská vláda o této záležitosti rozhodne v nejbližší době.Stoltenberg byl v minulosti dvakrát norským premiérem, a to v letech 2000-2001 a 2005-2013. Do čela NATO se postavil v roce 2014.Stoltenberg o Finsku a ŠvédskuGenerální tajemník NATO Jense Stoltenberga se vyjádřil o připravenosti přijmout do NATO Finsko a Švédsko. Jeho výroky byly označeny jako bezostyšný pokus, jak vyvíjet tlak na státy, které podporují přátelské vztahy s Ruskem, uvedli na ruském ministerstvu zahraničí.Stoltenberg dříve uvedl, že Švédsko a Finsko v mnoha ohledech odpovídají obranným standardům NATO, a v případě jejich odpovídajícího politického rozhodnutí by se tyto země mohly rychle připojit k NATO. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve uvedl, že Moskva respektuje suverenitu Finska a Švédska, ale nerespektují ji ti, kteří chtějí vyprovokovat vstup těchto zemí do NATO.Ruský návrh bezpečnostních záruk také zahrnuje stažení sil NATO z Bulharska a Rumunska, které se k alianci připojily po roce 1997. Jedna z otázek se totiž týkala toho, co znamenají ruské požadavky pro Rumunsko a Bulharsko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

