Zázvor pomůže při nachlazení. Dietoložka prozradila, s čím nelze v žádném případě koření spojovat

Zázvor pomůže při nachlazení. Dietoložka prozradila, s čím nelze v žádném případě koření spojovat

V zimním období si mnozí vzpomenou na takové přírodní prostředky, jakým je zázvor. O tom, jak správně užívat toto koření při léčení, promluvila v rozhovoru pro... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

Zázvor byste neměli užívat současně s některými léky, podotkla. Mnozí obyvatelé Ruska začínají pít čaj s tímto kořením v akutní fázi nemoci, protože se má za to, že má protizánětlivý a protivirový účinek. Je ale třeba vědět, že ve spojení s některými antipyretiky může zázvor způsobit zhoršení srážení krve, varovala lékařka.Zázvor zesiluje kromě toho účinek léků a léčivých rostlin, které snižují hladinu cukru v krvi, a to je také třeba brát v úvahu, pokračovala lékařka.„Neměli byste spojovat zázvor s léky, které snižují hladinu cukru v krvi. Například s kyselinou alfa lipoovou, s chrómem a s česnekem (někteří lidé užívají extrakt česneku), s ženšenem, se psylliem. Zázvor také snižuje hladinu cukru v krvi a tento ukazatel se může značně snížit,“ podotkla.Delší užívání zázvoru je třeba posoudit s lékařem, protože některé průvodní nemoci mohou také být kontraindikací pro jeho užívání jako léčiva, dodala Ďuvalová. Upřesnila, o jaké množství zázvoru jde.„Samozřejmě, když si dáte jednou za měsíc do čaje dvě nebo tři kolečka zázvoru, to je jiná věc. Ale když si děláte zázvorový čaj, zázvorovou zavařeninu, léčivé nálevy apod., a užíváte jich denně, je třeba dávat pozor na léky, které vám byly předepsány a poradit se s lékařem. Jde o velké dávky a pravidelné užívání,“ řekla v závěru lékařka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

