„Železný byl v rauši.“ Do takové míry moderátor šokoval lidi, teď chce navíc omluvu od Babiše

Server Parlamentní listy se věnuje nedávné situaci, když moderátor ČT Jakub Železný pozval do studia poslance Patrika Nachera (ANO) a poslance Lukáše Vlčka... 22.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-22T15:57+0100

2022-01-22T15:57+0100

2022-01-22T15:57+0100

česko

andrej babiš

omluva

česká televize

patrik nacher

jakub železný

Očekávalo se, že dojde k duelu opozičního a koaličního poslance, ale ve výsledku se vyznačil moderátor, který nešetřil ani jednoho z politiků.Nacher se rozhodl připomenout, že byl v ČT grilován jako vládní poslanec a v současné době zažívá to samé, ale již v roli opozičního poslance.„Ještě jedna další věc, pane Nachere, vy to děláte pravidelně. Zkuste to bez těch osobních invektiv vůči komukoliv tady, ano? Děkuju vám,“ zaznělo navíc od Železného.„Když mě necháte odpovídat, tak vám rád něco odpovím,“ reagoval Nacher.„Bez těch invektiv,“ skočil mu do řeči moderátor.A byla to síla…Článek upozorňuje na reakci předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na „performanci“ Železného. Podle jeho slov mu napsalo tolik lidí, kteří byli v šoku z toho, jak se moderátor choval, že si to pustil zpětně, protože to v přímém přenosu neviděl.Doplnil, že opravdu smeká před poslancem Nacherem, že tu situaci ustál a neodešel ze studia.Jen se přizpůsobuje doběSituace měla pokračování, a to ze strany Železného, který se k rozhovoru s Nacherem vrátil v pořadu Ptám se já Marie Bastlové na serveru Seznam Zprávy.„Myslím, že kdyby mi ujely nervy, tak by to vypadalo úplně jinak,“ uvedl.Podle svých slov se jen přizpůsobuje měnící se době a pokud jsou jeho hosté ostří, adekvátně na to reaguje. Kromě toho odmítá jen stát na místě a nechat na sebe útočit.„To mám říct, klidně na mě, nechci říct, nakydejte kýbl špíny a já se nehnu? Hnu!“ vyzdvihl.Železný prý Nachera zná dlouho a ví o něm, že se snaží svého oponenta naleptávat.„A když jsem mu četl jeho vlastní slova, tak on se na mě podíval jako ,co? co to říkáte?‘ a přitom věděl, že mu čtu jeho vlastní slova. Oni to ti politici často dělají a já nevím, proč bych na to neměl reagovat,“ vysvětlil své zásady moderátor.Urážet se nenecháCo se týče vyjádření Andreje Babiše pro Parlamentní listy, Železný bude chtít po Babišovi omluvu. Navíc daný server označil za „dezinformační web“.„Aby mě někdo obvinil ze lži, je opravdu pro mě za hranou jakékoli přijatelnosti. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy požádal kolegy, aby udělali rešerši, ale tentokrát jsem to udělal, abych měl potvrzené, že ten pán, Babiš, dal finanční dar ANO v době, kdy už byl trestně stíhán. Takže obvinit mě ze lži a přitom říkat nepravdu, tak já budu jen doufat, že to nebylo úmyslně,“ vyzdvihl.Ujistil, že se nenechá urážet, i když jako moderátor veřejnoprávní televize nemůže oplatit stejnou mincí.Neskrýval, že nejvíc ho zranil výrok Babiše o tom, že prý moderátor byl v rauši.„Co to je za výrazy ze třetí cenové skupiny? Co to je jako za mluvu? Navíc je to ještě na dezinfo-webu, takže ví, že když se o tom budeme bavit, tak zvedneme roli tohodle dezinformačního média,“ zdůraznil.Rozcvička před bojem o funkci?Železný nalezl podporu a pochopení u své kolegyně, moderátorky ČT Světlany Witowské.„Moderátor Jakub Železný je kolega. Práci kolegů veřejně nikdy nehodnotím a u toho zůstanu. Ale to, že se chce Jakub bránit proti lžím a nefér útokům, chápu,“ poznamenala.Doplnila, že pravidla hry jsou stejná pro všechny, takže ani veřejnoprávní novináři si nemusí nechat všechno líbit.Železný zřejmě uvažuje o kandidatuře na post generálního ředitele ČT, ovšem jestli o tuto funkci již nebude mít zájem stávající ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák.Železný v rozhovoru rovněž přiznal, že prožívá složité období.„Už jsem se měl líp, ale dobrý. Mám trochu zdravotní trable. A je toho moc,“ podotkl.Jiné názoryK rozhovoru se na seznamu vyslovil i sám Patrik Nacher.„Koukám, že ten rozhovor z minulého týdne si žije dál svým životem. Jsem alespoň rád, že jsme oba zůstali a jsme klidní… Jinak je škoda, že mě Seznam zprávy také nepozvaly, aby slyšely i druhou stranu.“ napsal Nacher a sdílel odkaz na patřičnou publikaci.Reakce uživatelů sociální sítě pod jeho statusem svědčí o tom, že Železný se moc velké oblibě u lidí netěší.„Co si pamatuji, tak Železný byl vždy arogantní na své hosty a skákal jim do řeči bez rozdílu na jejich politické příslušnosti. Určitě bych se takovému ‚moderátorovi‘ za nic neomlouval,“ vyjádřil se Homer Temny.„Stále považuji Vaši omluvu za určitou ‚změkčilost‘, ale o to více vynikla jeho sebestředná arogance, kterou svým interview ještě podtrhl. Asi jste rafinovanej...“ napsal Stanislav Bruna„Byl neskutečně nervní až hysterický,“ konstatoval Jan Sikora.„Za co jste se tomu Ironmanovi omlouval? On se měl omluvit vám Patriku. Dokdy budete pořád před nimi jen ustupovat?“ ptá se sledující se nickem P.S. Pravda vyděsí.„Železný je pouze trapný pozér, hrající si na slušného člověka. Nikdy v životě jsem neviděl tak arogantního naboba s egem tak velkým, které pomalu opouští Sluneční soustavu,“ napsala Forky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

