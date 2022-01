https://cz.sputniknews.com/20220123/akce-milostive-leto-bude-pokracovat-avizuje-jurecka-dojde-vsak-ke-zmenam-17312120.html

Akce milostivé léto bude pokračovat, avizuje Jurečka. Dojde však ke změnám

Za opakování oddlužovací akce vystupují i poslanci, kteří akci prosadili. Akce startovala v loňském roce 28. října a skončí v pátek.Pokud do té doby dlužníci s exekucí stihnou zaplatit původní dluh a 908 korun jako odměnu exekutorovi, nebudou muset zaplatit penále, úroky, rovněž jak i další poplatky.Mluvčí exekutorské komory Eva Rajlichová uvedla, že kolik exekutorských řízení se povede uzavřít a jakou sumu vysbírají, budou přesněji vědět až v březnu.Podle informací komory koncem října bylo v Česku 4,58 exekucí, které se týkaly 711 900 dlužníků. Problém je v tom, že dlužníkům po stažení dluhu z oficiálního výdělku zbývá pouze nezabavitelné minimum, a proto raději pracují načerno.„Samozřejmě jedním z důvodů spuštění milostivého léta bylo dostat lidi, kteří jsou dlouhodobě v šedé zóně a nevyplatí se jim legálně pracovat, do režimu, aby pracovali oficiálně,“ vysvětlil Jurečka.Ministr dále sdělil, že v nové akci by mohlo dojít k určitým změnám.Milostivé léto Jurečka považuje za rozumný krok, který umožní uhradit původní dluh, a to bez úroků, které jsou mnohdy několikanásobně vyšší.„Jsem rád, že je koaliční shoda na tom, že to v roce 2022 zrealizujeme. Bude to samozřejmě potom už opravdu milostivé léto, tedy během letních měsíců,“ doplnil ministr práce.Poslanec z ANO Patrik Nacher, který je jedním z autorů současného projektu milostivého léta, si myslí, že na předloze by se měly společně dohodnout koalice i opozice. Jurečka si myslí, že s návrhem přijde vláda.„Celý institut milostivého léta je tak unikátní, že si říká o pokračování, respektive o zopakování,“ míní Nacher a dodává, že v novém projektu by mohlo jít i o jiné pohledávky než ty, které nyní vymáhá exekutor.Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka řekl, že vláda se zavázala v programovém prohlášení vyhodnotit úpravy pravidel exekucí a najít vyvážené řešení pro seriózní věřitele i dlužníky. Ministerstvo analyzuje údaje, které jsou k dispozici a později spolu s exekutorskou komorou výsledky oznámí. Mluvčí komory má za to, že výsledky od jednotlivých exekutorů budou známy v březnu.Komora pravidla milostivého léta kritizovala. ČTK informuje, že při pokračování akce bude komora požadovat jiné nastavení.„To, že stát chce odpouštět své dluhy, nesmí být na úkor exekutorů. Ti musí dostat zaplaceno za svoji práci, stejně jako jiné právnické profese,“ uvedla komora. Podle předběžných informací akce využili spíše lidé, kteří i dříve své dluhy řešili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

