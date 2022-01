Arménský prezident Armen Sarkisjan rezignuje

https://cz.sputniknews.com/20220123/armensky-prezident-armen-sarkisjan-rezignuje-17320192.html

Arménský prezident uvedl, že jeho rezignace je způsobena tím, že nemá nástroje k ovlivňování domácí a zahraniční politiky. 23.01.2022, Sputnik Česká republika

„Dlouho jsem přemýšlel a po téměř čtyřech letech aktivní práce jsem se rozhodl rezignovat na post prezidenta Arménie. Rozhodně to není emocionální rozhodnutí a vychází z určité logiky,“ uvedl Sarkisjan v prohlášení zveřejněném na webových stránkách prezidenta Arménie.Politik se domnívá, že země je prezidentskou republikou co do formy, ale ne co do obsahu.Sarkisjan podotkl, že dnes v Arménii prezident „nemůže ovlivňovat otázky války nebo míru“, nemůže „vetovat zákony, které považuje za nevhodné pro stát a lidi“.Jak vyplývá z prohlášení, Sarkisjan a jeho rodina se stali terčem různých politických skupin, které se zajímají o minulost prezidenta, o „různé konspirační teorie a mýty“.Armen Sarkisjan se narodil 23. června 1953 v Jerevanu. V roce 1976 absolvoval Jerevanskou státní univerzitu, v roce 1978 postgraduální studium na této univerzitě. Je kandidátem fyzikálních a matematických věd. Věnuje se pedagogické činnosti. V 90. letech politik zahájil diplomatickou kariéru, v letech 1996-1997 byl předsedou vlády Arménie. Na počátku roku 2000 Sarkisjan začal podnikat, podílel se na činnosti různých energetických a technologických společností v Rusku, Turkmenistánu a Uzbekistánu. V roce 2013 se opět ujal funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Arménie ve Spojeném království.Sarkisjan působil v prezidentské funkci od roku 2018. Tehdejší prezident Arménie Serž Sarkisjan tehdy jako lídr Republikánské strany - největší parlamentní strany - navrhl kandidaturu Sarkisjana na tento post.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

