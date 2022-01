https://cz.sputniknews.com/20220123/chcipl-pes-ma-problem-uradu-nevykazal-vsechny-dary-na-volebni-kampan-hrozi-i-pokuta-17314177.html

Chcípl PES má problém. Úřadu nevykázal všechny dary na volební kampaň, hrozí i pokuta

Chcípl PES má problém. Úřadu nevykázal všechny dary na volební kampaň, hrozí i pokuta

Do letošního 10. ledna musely všechny politické strany a hnutí předložit zprávu o financování svých kampaní v loňských volbách do Poslanecké sněmovny. Hnutí... 23.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-23T12:46+0100

2022-01-23T12:46+0100

2022-01-23T12:46+0100

česko

volby

peníze

předvolební kampaň

hnutí

kampaň

parlamentní volby

politické hnutí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/17174555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f765dc0811faca8f6f74ac6a3476e16.jpg

Podle úřadu se musí zveřejňovat všechny částky, a to bez ohledu na jejich výši. Posuzovat se bude, zda hnutí spáchalo přestupek, přičemž hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Ve Zprávě o financování volební kampaně, kterou podepsal 1. místopředseda Jiří Janeček, konstatují, že dary pod 300 korun neuváděli. Avšak Jan Outlý z ÚDHPSH, který je pověřen koordinací kontrol voleb do Poslanecké sněmovny vysvětlil, že se musí vykazovat všechny dary a všichni dárci bez ohledu na výši poskytnutého daru. U darů přesahujících jeden tisíc korun musí být nadto uzavřena písemná darovací smlouva, dodal.K případu Chcípl PES se Outlý již nechtěl vyjádřit. Jak píše web iDnes.cz, obecně platí, že se může při neuvedení všech částek jednat o přestupek.Portál iDnes.cz dále píše, že ze zprávy o finančních darech od fyzických a právnických osob vyplývá, že jsou skutečně uvedeny dary až od 300 korun. Jiří Janeček z hnutí však uvedl, že se mělo hnutí takto domluvit s úřadem.Reakce úřaduWeb oslovil i samotný úřad ohledně informace od Janečka, že se s nimi hnutí domluvilo. „Celkový obrázek o darech a výdajích za rok 2021 si lze udělat teprve poté, co obdržíme Výroční finanční zprávu za rok 2021, což má termín do 1.4. 2022. Z tohoto pohledu prozatím nevidíme důvod k výzvě na doplnění dárců do zprávy o Financování volební kampaně,“ uvedla mluvčí úřadu Luisa Divišová.Jak se dále poznamenává, mezi dárci hnutí na předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny v minulém roce je například spolek Čiperkov, který se zabývá zkvalitňováním pracovního a rodinného života členů a veřejnosti, na smysluplné využívání volného času, na edukaci a získávání dovedností napříč obory a tématy.Web poukazuje na to, že podle zprávy o peněžitých darech právnické osoby dal hnutí na předvolební kampaň 41 tisíc korun. Prostřednictvím transparentního účtu spolku lidé rovněž posílali dary pro Chcípl pes. V loňském březnu převedl spolek na účet hnutí dar ve výši 34 tisíc korun. Dále se zmiňuje, že hnutí podle odevzdané zprávy za předvolební kampaň získalo od dárců 851 513 korun. Výdaje pak vyúčtovalo na 848 312 korun.Hnutí Chcípl PES je známé tím, že pravidelně pořádá demonstrace proti vládním opatřením. Demonstrace se konala například 9. ledna, kdy se na pražském Václavském náměstí sešlo několik tisíc odpůrců povinného očkování proti covidu-19.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, peníze, předvolební kampaň, hnutí, kampaň, parlamentní volby, politické hnutí